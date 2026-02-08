十年里程碑 《青春愛讀書》與青年對話未來

2026台北國際書展最後一天，大愛電視節目"青春愛讀書"迎來十年里程碑，透過座談與共讀，邀請青年在閱讀中重新思考自己的人生方向。

新北丹鳳高中圖書館主任 宋怡慧：「不用試圖去改變別人，反而要喜歡自己。」

一句話，道出閱讀帶來的力量。大愛電視節目"青春愛讀書"邁入第十年，今年在台北國際書展舉辦座談，從校園與學術角度，分享閱讀如何陪伴青少年成長。

新北丹鳳高中圖書館主任 宋怡慧：「實務面來看閱讀，它會讓一個人更加的有專注力， 而且對於思考跟想像，也會比較的奔放， 那當然最重要的，就是能夠讓他有跟書進行一些，安靜時光的獨處， 所以我認為一個人去享受孤獨，跟文字一起共處的時間， 是非常重要的。」

臺灣師範大學助理教授 紀金慶：「適度的去想我可能錯了之後，其實有一個很大的幫助。」

除了分享閱讀帶來的力量，現場也選讀"我可能錯了"一書，帶著民眾一起翻頁、討論，用共讀的方式，讓閱讀不只是聽講座，而是實際走進文字、練習思考。

主持人 林宜臻：「今天這個講座，我們也是想要教大家就是，怎麼樣有方法的來閱讀一本書，在青春愛讀書錄影的期間， 我就是不只是學會，去感受一本書的內容，不只是跟作者共感， 更是知道說要怎麼樣有方法的閱讀，然後真正去思考， 並且讓這個思考去影響我的人生。」

臺灣師範大學助理教授 紀金慶：「我倒覺得今天這麼多人來參與，我覺得閱讀居然沒有被這個時代，給完全淘汰掉，我覺得這是很欣慰的一件事情，(閱讀)它會給我們一種眼光，讓我們覺得眼下的，眼前的這一個世界，不是唯一的框架，這是我覺得閱讀一直能夠，帶給我們的一個很重要的東西 。」

透過"我可能錯了"的選讀，座談不急著給答案，而是邀請大家保留一點空間，重新看待自己；也讓青春愛讀書走過十年，持續用書陪伴年輕世代，在思考中慢慢找出自己的方向。

