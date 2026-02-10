十年重返雲頂！辛曉琪舞台爆哭 耳環掉落直覺「他來了」

記者林政平報導／辛曉琪2026開春「驛馬星動」，甫宣告將於 3 月 28 日首度站上台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會的她，上週末飛往馬來西亞雲頂開唱，提前為北流個唱暖身。演唱會唱到一半耳環掉落，憶及過世夥伴屠穎爆哭。

這也是辛曉琪睽違十年重返雲頂舉辦個唱，現場吸引來自香港、台灣、澳洲、新加坡、成都、廣東等地的歌迷齊聚，還發現許多「隱性歌迷」默默到場，讓她在台上直呼感動。她也坦言：「其實登台前心非常忐忑不安，擔心多年沒來這裡，大家可能早就忘了我！沒想到一上台看到滿滿的歌迷及熱情歡呼，真的很感謝大家沒有忘記我！」

辛曉琪在這次大馬雲頂演唱會上，特別演唱由已故歌壇編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉，沒想到燈光一暗、音樂一響，她一聽到前奏便想起對方，思念瞬間潰堤，在台上哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。辛曉琪透露：「這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心心聽歌，沒想到是我先情緒 hold 不住。」

值得一提的是，在演唱〈空窗〉時，辛曉琪因舞台搖晃，耳環無預警二度掉落，讓她直覺感應「應該是屠穎老師來看表演！」她透露前一天在舞台總彩排時其實舞台晃得更厲害，卻完全沒事，「沒想到正式演出時卻掉了兩次，我覺得是屠老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應。」也因為「掉耳環」這個小插曲，讓她臨場反應詢問歌迷「要戴一邊還是拿掉？」全場大喊「戴一邊」，導演也在耳機裡附和，讓她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」，逗得全場歌迷哈哈大笑。

面對接下來的年假，辛曉琪透露年前年後行程滿檔，彩排、錄音、新專輯同步推進，只能趁著短短五天假期陪伴家人、稍作休息。她計畫初六就回到工作崗位，笑說：「過年雖然可以小放假一下，但飲食控管完全不敢鬆懈，不能任性地大吃大喝，要保持好身材，希望用最好的狀態迎接 3 月 28 日北流演唱會！」辛曉琪 2026《好好愛此刻》演唱會門票熱賣中，詳情請洽寬宏售票系統。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導