「十年陳皮」價格昂貴 陸不肖業者「加工」謀取暴利

陳皮作為民眾常使用的中藥材，自然風乾的年份越久價格越高，但是中國有許多不肖業者利用人工加熱技術，讓陳皮只需要一個月就能看起來有自然風乾10年的效果，進而開高價販售，牟取暴利。

兩種陳皮擺在桌上完全看不出差異，外觀、色澤、觸感幾乎和自然風乾一模一樣，陳皮作為民眾常用的中藥材，不同年份售價不同，在中國有民眾踢爆不肖業者利用加工技術，將陳皮進行人工加熱，只需要一個月的時間外表就能看起來像自然風乾三五年，從中牟取暴利。

央視記者vs.陳皮廠業者：「（你們是怎麼區分）靠喝了，現在這工藝都比較逼真，很難看的出來的，像去年到現在賣了應該差不多，100萬斤沒有100萬斤，也有80、90萬斤了。」

標榜自然風乾的陳皮，若是5年份售價大約一斤500元人民幣，而10年份則是可以賣到一斤1000元人民幣，但人工加熱陳皮成本大約一斤70元，中間的利潤相當可觀，促使許多中國工廠寧願額外進行加工也要欺瞞消費者鋌而走險。

陳皮工廠業者：「你就只用新會陳皮，這個市面商標也不審核，那我就可以用廣西的工藝皮（對）。」

除此之外陳皮故鄉大多來自廣東新會，標榜從新會出廠的陳皮更受消費者信賴，價格也能賣得更高，但業者發現廣西浦北種植的柑橘成本更低，即便使用廣西的橘子，只要貼上新會陳皮的標籤，價格還能再翻上一倍。

陳皮工廠業者：「新會皮也有做，這邊（浦北）的皮也有做，甘倉皮有做工藝皮也有做，就什麼皮我們都做。」

因此無論是年份還是陳皮的品種，在中國市面上已經相當混亂，即便花高價買的中藥材也有可能是次等劣質加工品，尤其台灣大部分藥材都是從中國進口，品質不一的產品流入市面，最終因價格不實被當肥羊宰，受苦的還是消費者。

