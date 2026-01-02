十年一瞬的君王哲學！訪君主科技張家豪：看 MONTECH 如何憑藉研發細節與團隊默契顛覆電競市場

在競爭激烈的電腦零組件組裝市場中，MONTECH 君主科技近年來以黑馬之姿闖入全球玩家視野。品牌負責人張家豪揭示了品牌命名的核心：MONTECH 由「MONARCH」（君主）與「TECH」（科技）結合而成，這不僅是一個名字，更是一份野心。其三角形 LOGO 象徵著步步登峰，比起與同業競爭，張家豪更強調「與自己競賽」，致力於在世界產業領域中獨霸一方。

扎根基礎：以「古板」精神構築不凡決策 談及領導哲學，張家豪提出了看似基本卻極具穿透力的三大原則：團隊第一、精進自我、積極進取。他認為，在變動快速的科技業，越是基礎的態度越能支撐公司面對失敗。這種哲學具體體現在產品開發上，便是追求「在最合理的價格提供最扎實的產品細節」，確保每一位消費者都能感受到產品背後的用心。

KING 95：定義品牌高度的創新里程碑 在機殼、電源與散熱器等多元產品線中，張家豪認為「機殼」最能代表 MONTECH 的創新精神。特別是 KING 95 的問世，不僅挑戰了業界首款量產「曲面玻璃」機殼的工藝極限，更成功讓全球玩家認識到這個來自台灣的品牌。

張家豪強調，設計美學不應以犧牲性能為代價。以 KING 95 為例，在追求流暢曲線的同時，內部聲學與動能表現同樣經過嚴苛調校。此外，HS 系列的可翻轉裝機設計、HERITAGE 系列的皮革質感與手提功能，皆展現了 MONTECH 試圖在 PC DIY 框架中尋找「彈性」與「耳目一新」的細節控。

十年心路：從零開始的「攀登者」體驗 回顧創業十年的歷程，張家豪直言「從零開始」是最艱辛的挑戰。在品牌尚無知名度的初期，必須投入數倍的心力打好基礎。這段經歷讓他深刻體認到，單打獨鬥的時代已經過去，「一個厲害的人是不夠的，一群厲害且積極的人，才能在不被淘汰的同時，做出一番作為。」

佈局未來：從電競擴展至 AI 與創作者市場 面對日益多元的用戶需求，MONTECH 已開始針對創作者推出如 HERITAGE 系列 等具備設計感的解決方案。針對未來的 AI 運算熱潮，張家豪預告，隨之而來的高散熱需求將是品牌下一波發力的重點。無論是風扇、空冷還是一體式水冷，MONTECH 都有具備「驚喜感」的有趣產品正在研發中，值得玩家拭目以待。

「MONTECH 永遠不會懈怠，」張家豪用這句話總結了十年的研發初衷。對他而言，攀登高峰的路沒有終點，品牌將持續以突破創新的驚喜，回饋全球玩家與夥伴的支持。

