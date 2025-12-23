十教會數百鄉親齊聚吉安鄉公所 報佳音

迎接一年一度歡樂聖誕節到來，吉安鄉公所舉辦「吉安聖誕光‧讓祝福走進公所」報佳音活動，邀集十所教會及數百位鄉親齊聚公所門口，以歌聲祝禱傳遞平安與祝福（見圖）。

鄉長游淑貞偕鄉民代表會副主席黃金發、代表林志忠、余震華、詹益萬，以及各部落頭目與長老們到場參與，共同見證這場溫馨的聖誕節慶。活動以家園祈福為核心，透過報佳音、唱聖歌形式，展現吉安鄉多元文化彼此尊重、共融共好的精神。

活動現場參與者不分宗教信仰，在溫柔樂聲與和諧氛圍中，一同感受聖誕佳節所傳遞的愛與希望。由清水教會及基督長老教會阿美中會田埔教會獻唱多首聖歌，為活動揭開序幕，悠揚歌聲引領民眾沉浸在溫暖旋律之中；隨後由牧師帶領祝禱，為吉安鄉土地與鄉親祝禱、為光復鄉生活復原祝福、為花蓮萬民祈祝平安；活動尾聲，南華教會帶領眾人合唱《平安夜》，在熟悉旋律中凝聚情感，讓祝福隨歌聲流轉。現場溫馨安排掛上祝福小卡儀式，邀民眾將心願卡片掛上聖誕樹，祈願心想事成，畫面溫馨動人。

副主席黃金發表示，今年花蓮歷經天災，對產業與民生帶來挑戰，但花蓮人堅韌與互助的精神，相信能攜手共度難關。同時肯定游淑貞鄉長在繁忙政務之餘，用心籌辦此聖典活動，為鄉親帶來溫暖與鼓舞。部落頭目李毓書則分享，隨著聖誕佳節接近，各地報佳音活動熱鬧展開，但選在吉安鄉公務堂前辦理，教友們特別要感謝吉安團隊的用心服務，分享給洽公民眾共享節慶氛圍，期盼大家都能平安健康。

鄉長游淑貞表示，感謝教會與教友們的愛與分享，透過報佳音的歌聲和牧師的聲聲祝禱，希望將每個人的祝福傳遞分送，聚節慶昇華在各族群融合中，用彼此關懷、包容理解，慶讚耶穌永生。

吉安鄉是個多元族群共榮的好地方，更是獲全國評選為適性宜居、安養樂活之鄉，透過聖誕節慶氣氛共榮地方快樂友好，也在掛滿心願祝福卡的聖誕樹前，互相祝福互許心願，活動也在互道祝福的歡樂歌聲中圓滿結束。