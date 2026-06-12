十方啟能中心40年「愛的三部曲」紀錄片曝光 胡瓜號召響應7/4感恩餐會

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十方啟能中心40年「愛的三部曲」紀錄片曝光，感動人心，十方表示， 胡瓜擔任主持，並號召藝人響應，歡迎支持7/4感恩餐會。（圖：寇世菁攝）

台中十方啟能中心40年，從照顧7名身障生，到照顧110名身障生，定7月4日在台中葳格國際會議中心舉辦「十方邁向40週年感恩餐會」，邀請藝人胡瓜主持，十方（12日）今天在台中市府舉辦記者會，首映導演陳正勳拍攝的紀錄片《愛的三部曲》，真實故事，現場笑淚交織，十方表示，希望募集千萬，支持身障者教育訓練。

十方啟能中心主任游月菊表示，十方從民國76年成立以來，長期投入身心障礙福利服務，隨著服務需求增加，目前面臨身心障礙者復健與訓練、訓練設備及交通車更新，尤其十方啟能中心位在台中大坑山區，大雨來襲時，面臨土石流威脅，必須加強邊坡與道路安全工程改善，近年來景氣不佳，社會善款減少二至三成，希望透過感恩餐會，募集千萬，持續提供身障家庭穩定且安全的服務環境。 游月菊說，藝人胡瓜是十方啟能中心榮譽校長，多年來出錢出力幫助十方，這次也再度力挺，除了擔任餐會主持，更號召胡盈禎、曾心梅、郭忠祐、賴慧如、邵大倫、方馨、林俊逸、賈斯汀、黃露瑤、王建騏、洪暐哲等十多位藝人，熱情響應，希望透過演藝與公益結合，讓更多民眾關注身心障礙者長期服務需求。感恩餐會預計席開160桌，目前募款目標還短缺30桌。

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十方除宣告感恩餐會啟動，也首映導演陳正勳拍攝十方啟能中心40週年紀錄片《愛的三部曲》，透過真實故事呈現身心障礙者、家屬與工作者一路走來的生命歷程與陪伴，讓現場來賓深受感動。

此外，此次活動也獲得藝術界支持，由李文武老師及多名藝術家共同捐贈藝術作品，作為公益拍賣品項；萬寶閣于萬傑董事長也提供藝品義賣，枝茂慈善基金會更當場捐贈20萬支持十方。

張女士說，女兒在十方25年，如今29歲，雖然不能說話，生活無法自理，但師長的細心照顧，讓女兒在這環境很安心，她感謝的表示，十方是家長的天使，是家長們的靠山。

台中市政府社會局副局長廖宗侯表示，十方啟能中心成立40年，幫助許多身障家庭，陪伴身障孩子長大，是市府重要的支持力量。（寇世菁報導）

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