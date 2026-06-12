十方啟能中心40週年感恩餐會 盼各界助愛響應

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記者蕭宇廷／臺中報導

臺中十方啟能中心成立至今40年，7月4日將在臺中葳格國際會議中心舉辦「十方邁向40週年感恩餐會」，邀請藝人胡瓜主持；十方今（12）日在臺中市政府舉行記者會，同步首映導演陳正勳拍攝的紀錄片《愛的3部曲》，透過真實故事，分享十方一路走來的點點滴滴、笑淚交織，讓人深受感動。十方表示，這次餐會席開160桌，希望募集1000萬能更新設備，挹注學員復健費用及改善校區邊坡道路工程；但目前仍有30桌缺口，盼各界助愛響應。

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十方啟能中心主任游月菊透露，十方從民國76年成立以來，長期投入身心障礙福利服務，如今走過40年，從當年在大坑篳路襤褸創建、照顧7個孩子到現在110人，最小的孩子2歲、最大的已經40幾歲，一路陪伴。除了啟能中心，十方也發展小作所、日照中心、親愛家園。

不過，隨著服務需求增加，目前面臨身心障礙者復健與訓練、訓練設備及交通車更新的所需經費缺口；尤其十方啟能中心位在臺中大坑山區，大雨來襲時、面臨土石流威脅，必須加強邊坡與道路安全工程改善。但近年來景氣不佳，社會善款減少2至3成；因此，希望透過感恩餐會募集千萬，持續提供身障家庭穩定且安全的服務環境。

游月菊指出，藝人胡瓜因主持綜藝節目百戰百勝，錄影地點在大坑的亞哥花園，開始與十方結緣；胡瓜也是十方啟能中心榮譽校長，多年來出錢出力幫助十方。

這次也再度力挺，除了擔任餐會主持，更號召胡盈禎、曾心梅、郭忠祐、賴慧如、邵大倫、方馨、林俊逸、賈斯汀、黃露瑤、王建騏、洪暐哲等10多位藝人熱情響應；希望透過演藝與公益結合，讓更多民眾關注身心障礙者長期服務需求。感恩餐會預計席開160桌，目前離募款目標還短缺30桌經費。

臺中市政府社會局副局長廖宗侯則感謝十方40年來，幫助臺中市身心障礙的孩子與家庭，是政府非常重要的支持力量，造福非常多的身心障礙的家庭服務。

除宣告感恩餐會啟動，今日也首映陳正勳拍攝的十方啟能中心40週年紀錄片《愛的3部曲》，透過學員腦麻兒茂翔、天使症虹安與家人及十方結緣的點點滴滴，呈現身心障礙者、家屬與工作者一路走來的生命歷程與陪伴，笑淚交織，讓現場來賓深受感動。

此外，這次募款活動還獲得藝術界支持，由藝術家李文武及多位藝術家共同捐贈藝術作品，作為公益拍賣品項；萬寶閣董事長于萬傑也提供藝品義賣；枝茂慈善基金會更當場捐贈20萬支持十方。

十方啟能中心7月4日將在臺中葳格國際會議中心舉辦「十方邁向40週年感恩餐會」，並邀請藝人胡瓜主持。（記者蕭宇廷攝）