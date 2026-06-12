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娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

台中十方啟能中心將於7月4日晚間5點，在台中葳格國際會議中心舉辦「2026十方邁向40週年·感恩餐會」，此次特別邀請綜藝天王 胡瓜擔綱主持，並號召十餘位藝人朋友共同響應公益，盼凝聚社會力量，支持身心障礙者服務與教育訓練。

十方感恩餐會7/4登場胡瓜率群星力挺公益！景氣寒冬尚缺35桌

記者會大合照 照片／十方啟能中心提供

十方於6月12日舉辦記者會，今日除正式宣告餐會啟動外，也首映40週年系列影片《愛的三部曲》，透過真實故事呈現身心障礙者、家屬與工作者一路走來的生命歷程與陪伴，讓現場來賓深受感動。

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十方感恩餐會7/4登場胡瓜率群星力挺公益！景氣寒冬尚缺35桌

十方啟能中心孩子們的表演 照片／十方啟能中心提供

十方自民國76年成立以來，長期投入身心障礙福利服務，隨著服務需求增加，十方目前面臨身心障礙者復健與訓練、訓練設備及交通車更新，還有邊坡與道路安全工程改善等經費需求，希望透過感恩餐會募集必要資源，持續提供穩定且安全的服務環境。向來熱心公益的瓜哥，此次也再度發揮影響力，號召胡盈禎、曾心梅、郭忠祐、賴慧如、邵大倫、方馨、林俊逸、賈斯汀、黃露瑤、王建騏、洪暐哲等十多位藝人朋友熱情響應。希望透過演藝與公益結合，讓更多民眾關注身心障礙者長期服務需求。

十方感恩餐會7/4登場胡瓜率群星力挺公益！景氣寒冬尚缺35桌

大合照 照片／十方啟能中心提供

此外，此次活動也獲得藝術界支持，由李文武老師及多位藝術家共同捐贈藝術作品作為公益拍賣品項；萬寶閣于萬傑董事長也提供藝品義賣，希望藉由藝術與公益結合，為公益募集更多善的循環。

十方感恩餐會7/4登場胡瓜率群星力挺公益！景氣寒冬尚缺35桌

十方啟能中心宣傳７／４餐會 照片／十方啟能中心提供

十方啟能中心主任游月菊表示，受到近年景氣影響，公益募款明顯較往年困難，截至目前為止，距離原定募款目標仍短缺35桌，壓力相當沉重。誠摯呼籲企業團體與社會大眾踴躍認桌支持，「一桌不嫌少、多桌不嫌多」，共同成為身障孩子最堅實的後盾。

原文出處：十方感恩餐會7/4登場胡瓜率群星力挺公益！景氣寒冬尚缺35桌

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