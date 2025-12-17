「十方慢飛天使」快閃表演 精彩歌舞驚艷台電服務中心洽公民眾！

▲今日現場大合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】十方啟能中心的主任游月菊帶領著十多位的「十方慢飛天使」及工作人員於今（17）日上午到台電台中區處服務中心，快閃表演了兩首歌舞，前來洽公的民眾及所有的台電員工看著這些身障孩子們臉上掛著無邪的笑容，為所有現場民眾手舞足蹈、賣力的演出，無不為之動容；表演結束後，更是給予滿堂彩！此外，慢飛天使們更帶來了親自製作的手工餅乾，親手贈與現場所有洽公民眾，及平時愛護他們的台電大哥哥、大姊姊們一同分享！使得今日的台電台中區處服務中心洋溢著幸福的歡笑聲及濃濃的歲末感恩氣氛。

▲今日的台電台中區處服務中心洋溢著幸福的歡笑聲及濃濃的歲末感恩氣氛。

十方啟能中心主任游月菊說，十方的孩子們已經連續５年皆於歲末年終感恩時刻，至台電台中服務中心進行歌唱及舞蹈表演，這項活動除了表達「十方啟能中心」對於台電台中區處員工一直以來持續不斷對十方啟能中心的關懷及支持表示感謝，同時也希望藉由這樣的活動回饋，讓企業感受到助人的快樂。台中區處副處長劉桂玉則表示，台電非常高興能夠提供一個場域，讓慢飛天使們與社會大眾有融合的機會，擴增與更多民眾接觸機會，以獲得多元的社會文化經驗，促進生活中滿滿的幸福感；更希望身心障礙學生藉由活動展現才藝表演的機會，得到與民眾的互動的機會，也藉此增進自信心、成就感！

從事慢飛天使早療、身障兒職訓的「十方基金會」，帶領十方的身心障礙學生走入社區進行十方感恩列車活動；除了擴增身心障礙者與社會人士的接觸，獲得多元的社會文化經驗，更藉此感謝一路走來幫助十方的企業及志工們；期望透過感恩列車的活動，讓企業團體感受到十方啟能中心對社會大眾滿滿的感謝與感恩，也更進一步讓民眾了解十方優質師資完善的教育理念，期盼從溫馨的活動中，讓企業團體感受到十方心存感恩之心。

台電台中區處副處長劉桂玉說，今天的活動不只讓所有的洽公民眾欣賞到慢飛天使們精彩又令人感動的表演，更希望藉由所有民眾的掌聲及回饋，讓慢飛天使們感受到來自台電同仁及洽公民眾們給予滿滿的溫暖及關懷，更希望能藉此拋磚引玉，號召更多的企業團體及社會大眾對於「十方基金會」以及弱勢團體的關注，讓更多的朋友們一同來支持，給予他們力量。在快閃活動之後，可愛的慢飛天使們亦與台中區處的志工們一同享用了美味的餐點，慰勞他們精彩又辛勞的演出！（照片／記者廖美雅翻攝）