十月房市走勢呈現價跌量增

政府祭出打房政策，收到成效，地政局公布今年十月房市，呈現價跌量增整理走勢。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

政府打房出現成效？地政局公布十月份台南住宅價格指數，較九月微幅下降，相較去年同期，則下降百分之五；相對也刺激出交易量，較前期微幅增加百分之二點六九，交易量以佳里區增幅九成六最高，高鐵區的仁德增幅也有六成九；整體而言，呈現價跌量增整理走勢。

地政局表示，十月經濟景氣仍穩步成長，而住宅價格指數仍處高檔整理階段，整體價格走勢呈現趨緩整理；交易量部分，全市十月建物移轉棟數共一五二七棟，較九月微幅增加百分之二點六九，然相較去年同期，仍大幅減少三成三，顯示市場買氣仍趨審慎，買賣動能持續偏弱，整體成交量呈現偏低水準。

至於各區住宅價格指數，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，善化、永康和安南區下跌幅度為前三；部分地區維持正成長，如佳里區及新市區。若與去年相較，跌幅前三名則為善化、新市和歸仁，多數行政區房價仍維持微幅整理格局，在信用管制政策影響下，市場資金動能相對趨弱。

交易棟數部分，交易前三名為永康區、安南區及安平區，相比之下，東區及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾八成。預售屋實價登錄申報件數，從去年七月起，已呈現逐步下修量縮態勢，今年十月和去年同期相較，減幅更達五成，顯示整體成交量仍處整理階段，交易動能有待觀察。

地政局說，本期台南市住宅市場進入價跌量增調整格局，各行政區因重大開發計畫推進與新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見，全國景氣指標整體維持穩定，但後續市場發展，仍受多項因素影響，整體走勢尚待觀察。