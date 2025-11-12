十月詐騙214件 財損6136萬

基隆市警察局長林信雄公布十月份打詐數據，還有被害人現身說法。（記者張上耕)

記者張上耕∕基隆報導

基隆市警察局十二日舉辦「打詐儀錶板」記者會，公布基隆市今年十月份詐欺案件概況，根據打詐儀錶板統計顯示，受理數共二一四件，財損金額為六千一百三十六萬元。「打詐儀錶板」即時呈現各類詐騙數據。

林信雄指出，全市十月詐欺案件數較上月增加百分之十七，財損金額減少百分之三十八。高發案類以「網路購物」居首、其次則為「假投資詐騙」及「色情應召詐財詐騙」。就財損金額分析，上月以假交友投資詐騙居首位，占整體損失約三成一。若以行政區來分析，信義區為案件發生數最高的地區，七堵區則為財損最嚴重地區。

為深化「警銀聯防」成效，市警察局持續與轄內金融機構交流防詐作為，其中基隆第一信用合作社已依據警方所提供的「阻詐金鐘罩｜高關懷保護對象名單」建置示警系統，並針對ＡＴＭ異常交易或長期未使用的靜止戶，若出現頻繁交易情形，由行員主動致電關懷查證，且擬依大額交易通報門檻五十萬元建立系統，並將金額下修到二十萬元；基隆第二信用合作社則設立攔阻詐騙獎勵制度，凡行員成功攔阻詐騙案件者，只要持警察機關感謝狀，無論攔阻金額多寡，一律發給新台幣五千元獎勵金。