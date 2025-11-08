十月3部「大男主陸劇」接連開播！羅雲熙《水龍吟》陣容華麗，成毅《天地劍心》譜虐戀

【文／Beauty美人圈．編輯團】十月有三部萬眾矚目的「大男主陸劇」連續開播！先是龔俊主演的《暗河傳》在Netflix上線，緊接著羅雲熙《水龍吟》、成毅《天地劍心》也宣布定檔，十月可以說是神仙打架的月份！究竟這三部大男主陸劇誰最值得開追呢？以下是「十月必追3部大男主陸劇盤點」快一起來看看吧！

十月必追3部「大男主陸劇」：羅雲熙《水龍吟》

《水龍吟》是以羅雲熙飾演的男主角「唐儷辭」所展開的華麗武俠故事，這個角色聰明腹黑、亦正亦邪，為了揭露武林陰謀經歷重重難關，最後選擇揹負起江湖安危的責任入主中原，守護和平及安寧。由於羅雲熙在劇裡的造型和人設猶如《長月燼明》「澹台燼」的升級版，他的氣質更是與原著小說的人設十分貼合，因此開播前光是釋出預告就收穫大批讚美！

除了羅雲熙之外，《水龍吟》還集結了不少陸劇熟面孔扮演配角群，男演員有《蓮花樓》肖順堯、《折腰》敖子逸、《書卷一夢》王以綸、《一念關山》方逸倫等人；女演員則有《韶華若錦》包上恩、《顏心記》陳瑤、《足跡》林允等人，演員陣容一字排開超華麗，這也讓《水龍吟》尚未開播就造成轟動，吸引大批網友摩拳擦掌準備開追！

十月必追「大男主陸劇」推薦｜《水龍吟》

集數：40集

主要演員：羅雲熙

開播時間：2025年10月24日

播放平台：愛奇藝

圖片來源：《水龍吟》官方微博

十月必追3部「大男主陸劇」：成毅《天地劍心》

才剛從另一部大男主陸劇《赴山海》圈粉無數的成毅，馬上又有下一部作品《天地劍心》相繼開播！《天地劍心》改編自超人氣IP《狐妖小紅娘》王權篇，與劉詩詩、張雲龍主演的《淮水竹亭》有密切關聯，因為成毅飾演的「王權富貴」正是兩人的兒子！

有別於《淮水竹亭》著重描繪王權弘業與東方淮竹那段淒美動人的愛情，《天地劍心》的故事主軸更聚焦在「王權家族」本身，細緻描繪了家族內部的恩怨與成長歷程。不過從目前劇組釋出的預告來看，劇版應該會對王權富貴與李一桐飾演的蜘蛛精「清瞳」之間的感情線有更加深入的著墨，兩人的愛情故事虐度完全不輸《淮水竹亭》！

十月必追「大男主陸劇」推薦｜《天地劍心》

集數：36集

主要演員：成毅、李一桐、郭俊辰、何瑞賢、常華森

開播時間：2025年10月25日

播放平台：愛奇藝

圖片來源：《天地劍心》官方微博

十月必追3部「大男主陸劇」：龔俊《暗河傳》

《暗河傳》是李宏毅、劉學義、敖瑞鵬主演的《少年歌行》的關係作，承襲了同樣的少年江湖世界觀，以《少年歌行》裡出現的刺殺組織「暗河」為主，背景設定在三王奪嫡前的暗潮洶湧，以江湖恩怨與權力鬥爭為主軸，愛情線雖有著墨，但比重不高，更多著重於勢力角逐與人心鬥智！

龔俊在劇中化身為擁有高強武藝和智謀的護衛團首「蘇暮雨」，他是個擁有多面性的複雜角色，他雖然身處在黑暗的刺殺組織，但卻不是絕對的惡，反而是個有情有義的人，內心有一角嚮往光明和自由，有著獨一無二的魅力！除了龔俊之外，《東宮》爆紅女星彭小苒也有出演該劇，並且展現出不輸《東宮》的精湛演技，因此很值得一追！

十月必追「大男主陸劇」推薦｜《暗河傳》

集數：38集

主要演員：龔俊、彭小苒

開播時間：2025年10月20日

播放平台：優酷、Netflix

圖片來源：《暗河傳》官方微博

