十校師生訪故宮南院 賞三寶

培養孩子美學素養，「美栽台灣」計畫團隊贊助十所學校學童至美術館、博物館參觀。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

培養孩子美學素養，「美栽台灣」計畫團隊贊助十所學校師生訪故宮，參觀「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，欣賞故宮鎮館三寶。教育局表示，感謝各界共營美學素養。

「美栽團隊」是由一群熱心推廣美學的企業、個人所成立，為讓學童有機會親賭近千年國寶級畫作，計畫發起人李梨萍陸續贊助學童參觀奇美博物館「英國國家藝廊珍藏展」及故宮南院「大美不言」特展，此次更贊助十所學校，包括安平石門、鹽水坔頭港、南區省躬、關廟保東、東山聖賢、安南區和順、安平區安平、中西區忠義、大內區大內、安南區安佃國小等共三百多名師生，前往參觀難得的藝術展覽。

廣告 廣告

故宮南部院區推出甲子萬年特展，首度將舉世聞名的鎮館三寶─北宋巨碑式山水畫進行一次性展出，包括范寬的《谿山行旅圖》、郭熙的《早春圖》以及李唐的《萬壑松風圖》。

忠義國小校長林泓成感謝讓孩子明白歷史不再只是課本上文字，而是轉化成有溫度、有形體的文化記憶；安平校長張世昌表示，兩地距離雖不遠，孩子卻鮮少有機會進入故宮南院，透過五感體驗，享受歷史與美感交流；和順校長陳良圖感謝團隊讓孩童近距離欣賞書畫、器物、限展國寶等重要典藏，透過沉浸式展覽，認識故宮百年脈絡與文物在歷史中的多重詮釋。

學童們在老師導引下，參觀許多不同時期的文物，包括水墨畫、佛陀像、瓷器等，除了感佩作者高超的技巧，也感受到不同時代有不同的特色，直說大開眼界，尤其是欣賞〈谿山行旅圖〉時，大家在畫中尋找三位人物的身影，發現比例甚小，感受畫家以山水為主、人在大自然面前的微不足道，並引發心中對大自然的敬畏與尊重。