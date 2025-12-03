十盛倒閉潮「全台只剩桃園1間」！ 因「假奶爭議」變短命網紅飲料店

生活中心／賴俊佑報導

網紅紀卜心和見習網美小吳共同經營的「十盛熟成奶茶專賣店」,因「假奶爭議」掀起倒閉潮。（圖／翻攝自紀卜心IG）

網紅紀卜心和見習網美小吳共同經營的「十盛熟成奶茶專賣店」，全盛時期全台超過20家門市，然而去年7月爆出乳源標示不清的「假奶風波」後掀起關店潮，如今全台僅剩桃園1家門市，官方社群也悄悄關閉，成為繼「阿娘喂！廖老大」後又一間短命網紅飲料店。

十盛開幕3個月爆「假奶風波」遭抵制

「十盛熟成奶茶專賣店」於2024年4月12日在台北市大安區通化街開設全台首間門市，主打以日本北海道十勝乳源為基底的熟成奶茶，全盛時期全台超過20家門市，不過2024年7月遭消基會點名，「十盛熟成奶茶專賣店」乳源標示不清，官網僅顯示使用北海道牛乳，但拒絕告知牛奶品牌。

後續十盛發聲明表示，每杯熟成奶茶都是以北海道乳源為原料，並搭配台灣本地鮮奶一起調和配置「熟成生乳中含有奶精成份讓奶茶喝起來更加濃郁」，坦承店內每杯奶茶都不是純鮮奶茶，讓鮮奶茶愛好者相當不滿，掀起抵制潮。

十盛目前全台僅剩桃園中正店1家門市，品牌從開幕到衰退僅1年8個月。(圖／翻攝自Googlemap)

又一間短命網紅飲料店！十盛全台僅剩桃園店

「十盛熟成奶茶專賣店」原本不認錯，但在消費者掀起抵制潮後，才發道歉聲明，儘管見習網美小吳拍影片道歉，品牌也祭出買1送1優惠，甚至推出冰淇淋新品，也無法挽回消費者信心，開始掀起關店潮，十盛總部今年5月回應表示，部分加盟主因自身營運規劃選擇結束營業，總部予以尊重，並已提供完善的退場協助；未來品牌將持續把關飲品品質並優化服務流程，感謝各界的理解與支持。

如今「十盛熟成奶茶專賣店」全台僅剩桃園中正店還撐著，官方社群也悄悄關閉，品牌從開幕到衰退僅1年8個月，成為繼「阿娘喂！廖老大」後又一間短命網紅飲料店。

