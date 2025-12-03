十盛假奶風波掀倒閉潮 網嘲「盛一間」官方臉書也消失

紀卜心（左）、小吳（右）去年聯手推出手搖飲品牌「十盛」，因假奶風波掀倒店潮。（資料照，翻攝翻攝紀卜心、小吳臉書）

網紅「見習網美小吳」和「紀卜心」去年4月間成立「十盛熟成奶茶專賣店」，開店初期吸引大批粉絲朝聖，全台加盟店也如雨後春筍，不過同年7月間因「假奶」風波陷入困境，品牌成立不到2年，全盛時期20多間分店，如今疑似只剩下1家，官方臉書粉專也消失，也讓不少人直呼加盟主最倒霉。

十盛去年4月在台北通化街開出第一家店，主打日本「北海道十勝乳源」，吸引不少排隊人潮，全台也快速展店，全盛時期超過20家店，不過衰敗期也來的非常快，同年7月間十盛遭消基會點名，指奶茶乳源標示不清、還拒絕告知牛奶品牌。

廣告 廣告

由於十盛官網僅標示「北海道牛乳」，讓不少消費者誤以為是鮮奶茶，面對乳源疑慮遲遲交代不清，輿論延燒後，十盛發出聲明致歉，坦言奶茶使用「生乳粉＋奶精」，小吳則遲至16天後，才透過YouTube頻道影片道歉，消費者仍掀起抵制潮，十盛快速退燒。

今年5月間，紀卜心在《鏡報》專訪中透露「假奶」當時心情，當時她也正面看待，表示風波後行銷團隊努力推出新品項；不過，昨（2日）有網友在Threads上發文，指全台十勝只剩下桃園中正店還在經營，連官方臉書都刪除，感嘆「不知道有多少韭菜被割了...」，引來不少網友留言熱議「盛一間」、「超慘，加盟主真的有夠衰」。





更多《鏡新聞》報導

十盛延燒16天小吳現身！認早知有奶精 狂道歉：絕沒想隱瞞

LOPIA北海道起司蛋糕「台灣製造」 總經理親解：比日本產好吃

新員工出包「拿清潔水壺加水」3人送醫 春水堂公益店緊急休2天