十盛最後1間分店撐不住了 宣布26號熄燈

桃園市 / 綜合報導

由百萬網紅小吳和紀卜心共同創辦的手搖飲品牌「十盛」，在歷經「假奶」風波與標示不清爭議後，最後一間桃園中正店宣布將在26日結束營業。

目前品牌官網的分店資訊已經全部清空，不少網友感嘆，又是另一間短命的網紅名店。從全盛時期全台20多間門市，到現在全面倒閉，不僅加盟主損失慘重，誠信危機也讓品牌形象跌落谷底。

