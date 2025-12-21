十盛真的全倒了！最後一家門市公告將熄燈 官網出現新異動

（記者洪承恩／綜合報導）曾由百萬網紅小吳與紀卜心聯手打造的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，在爆發乳源標示爭議後聲勢一路下滑，如今正式走入歷史。全台最後一家門市「桃園中正店」已公告只營業到12月26日，同時官網也悄悄刪除所有分店資訊，等同宣告品牌全面退場，消息一出立刻在網路掀起熱議。

有網友在Threads分享，發現桃園中正店貼出結束營業公告，感嘆這間店開幕至今僅約一年半，如今也撐不下去，直言「全台最後一家也要關了」。不少人路過時也觀察到，店內幾乎沒有客人，甚至有消費者透露，前幾天到店時商品選擇不多，現場氣氛已相當冷清。

圖／十盛最後一間店即將倒閉，消息在網路上受到議論。（翻攝GoogleMaps）

回顧十盛的發展歷程，品牌於2024年開幕，主打「北海道十勝乳源」的熟成奶茶，短時間內快速展店，全盛時期全台超過20家門市。然而開幕不到半年，就因奶茶乳源標示不清，引發消費者質疑是否以文字包裝誤導，後續業者坦承產品中含有奶精，仍未能平息爭議，抵制聲浪持續擴大。

圖／十盛最後一間店將倒閉，官網再無門市店鋪一覽，也已經停止加盟。（翻攝十盛官網）

隨著風波延燒，多家門市陸續歇業，官方社群平台也被清空。12月初曾有網友發現官網仍掛著少數門市資料，如今連最後的分店資訊也一併刪除，象徵品牌正式落幕。相關討論中，不少人為加盟主抱不平，認為投入高額加盟金卻血本無歸，也有人直言，若當初能更誠實面對產品定位，或許不至於走到今天這一步。

