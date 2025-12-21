「十盛」倒光了！全台最後一家12／26歇業 官網也清空

台灣手搖飲品牌十盛自2024年4月在台北通化街開出首間門市後，快速拓展至全台23家分店，主打以日本北海道十勝乳源為基底的熟成奶茶。但因標示爭議及「假奶」風波，十盛門市陸續歇業，一名網友發現，全台最後一家桃園中正店將於12月26日結束營業，從開幕至今僅營運一年半；《中時新聞網》實際上官網查看，官網的門市據點已全數刪光。

原PO於昨（20）日在Threads發文表示，全台最後一家十盛也即將熄燈，位於桃園的中正店僅營業至12月26日，從開幕至今約營運一年半便宣告結束。

貼文引來網友留言，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「其實他的奶精奶茶蠻好喝的，可惜了」、「蛤？所以全台都倒光了喔？這家剛開時還超多人」、「不論他的欺騙風波跟藝人經營怎樣，但他們家的極濃鍋煮是別間沒有的味道，真的很好喝」、「從聲名遠播，到完全倒閉，一次都沒買過」、「加盟主好衰哦」。

十盛首間門市於2024年4月在台北通化街開幕，主打使用日本「北海道十勝乳源」為基底，調製各種風味的熟成奶茶，迅速在全台展店至23間，但才開幕3個月，就因奶茶標示不清被消基會點名，業者隨後澄清，熟成奶茶系列從未對外宣稱為鮮奶茶，但產品中確實含有奶精，導致消費者信任度受損。

今年12月初，有網友發現十盛僅剩桃園中正店仍在營業，其他門市已陸續歇業，但官方網站並未更新門市據點，隨著桃園中正店宣布歇業，《中時新聞網》再查看官方網站，發現所有門市據點已全數刪除。

