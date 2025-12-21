「十盛」假奶+公關危機「23家分店全倒閉」 僅存桃園店也將熄燈

最後分店收攤...「十盛」桃園店僅營業到26號。（圖／TVBS）

網紅創立的手搖飲品牌「十盛」將完全退出台灣市場，最後一家位於桃園中正的分店確定將於12月26日結束營業。這個由網紅小吳和紀卜心於去年創立的品牌，因乳源標示不清的「假奶事件」引發消費者信任危機，加上後續公關處理不當，導致全台23家分店陸續倒閉，品牌僅存續一年半就將完全消失，官網門市頁面已呈現一片空白。

這家位於桃園中正的「十盛」手搖飲店，作為全台最後一間分店，已在店內張貼公告，明確標示只營業到12月26日。回顧「十盛」的發展歷程，這個由網紅小吳和紀卜心創立的品牌在開幕不久後，就因乳源標示問題爆發爭議。然而，「假奶事件」後續的危機處理不當，進一步引發公關災難，導致消費者大規模抵制。這場風波使得加盟店紛紛倒閉，最終導致全台23家分店全數結束營業，品牌官網的門市據點頁面也已變成一片空白。

十盛經歷假奶事件，後續公關危機爆倒閉潮。（圖／TVBS）

對於「十盛」即將完全退出市場，有消費者表示：「我覺得很可惜，因為他們家的飲料真的蠻好喝的，茶韻真的很足夠。」也有顧客認為：「這不好說欸，因為每個人的做法不一樣，每家公關處理都不同。」儘管有不少喜愛「十盛」的顧客感到遺憾，但網路上也有意見認為，經營生意不誠實終將導致失敗。「十盛」從創立到結束，僅營運一年半時間就將正式走入歷史，成為台灣手搖飲料市場競爭激烈和消費者對品牌誠信要求高的一個典型案例。

