十破十秒…蘇炳添關鍵詞

9秒83

2021年8月1日，在東京奧運會男子百米半決賽中，蘇炳添以9秒83的成績晉級決賽，打破亞洲紀錄。

亞洲飛人

2015年國際田聯鑽石聯賽，以9秒99的成績成為首位百米突破10秒的亞洲選手。2018年刷新60米亞洲紀錄，同時追平9秒91的亞洲百米紀錄。2021年東京奧運半決賽出9秒83的成績，不斷改寫亞洲短跑歷史。

十破十秒

在2021年9月21日第14屆全運會男子百米決賽中，以9秒95的成績奪得冠軍，這是他職業生涯第10次打開10秒大關。

奧運遞補銅牌

東京奧運蘇炳添等四人組成的中國隊在男子4x100米接力獲第四，但第二名的英國隊因選手服用興奮劑成績被取消，中國隊遞補銅牌。

21年

2025年12月9日，蘇炳添發文正式宣布退役。他解釋選擇這一天的原因：「我是2004年12月9日，從一個普通的中學進入到業餘體校，我會一直記得這個日子，印象很深。剛好21年。」（中國新聞組整理）

