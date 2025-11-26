十箱羽球助攻大鵬國小全國賽 運彩公會再加碼奪冠獎金15萬

【民眾網諸葛志一臺中報導】甫於台中市長盃羽球錦標賽橫掃6金5銀9銅，包辦六年級男團與三年級女團冠軍的大鵬國小羽球隊，將於12月3日南下屏東出征「全國國小盃羽球錦標賽」。由於近來羽球價格飆漲，在立法副院長江啟臣、立委廖偉翔號召下，與中華民國運彩公會理事長何昱奇特別捐贈價值15萬元的羽球共10箱3,600顆，為選手們補足「彈藥」，期許大鵬國小在全國賽場上再奪金盃。何昱奇也當場宣布，只要大鵬國小拿全國冠軍，運彩公會再加碼15萬元獎金。

大鵬國小校長王慶祥表示，學校位於水湳市場周邊，鄰近老眷村，全校約有四成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭。儘管資源有限，訓練經費常入不敷出，但教練團仍堅持無償付出，孩子們也展現出「感恩惜福、永不放棄」的態度。

運彩公會理事長何昱奇表示：基層體育是國家運動發展的根本，看到大鵬國小的孩子們在資源相對匱乏的環境下，仍能堅持訓練並展現如此驚人的成績，令人動容。運彩公會希望透過這次捐贈，不僅是提供物資，更是給予孩子們一份信心，讓他們知道在追夢的路上並不孤單。

何昱奇說，希望大鵬國小羽球隊這次出征，能夠繼過去拿過六次全國冠軍後，拿下第七座冠軍，他是因為看到副院長江啟臣、立委廖偉翔願意給小朋友們勇氣，才更有動力願意全力支持，而且從中山國中棒球隊拿下兩座世界冠軍、向上國中拿下全國軟式棒球冠軍，他每次加碼獎金都如願達成，希望12月3日期待聽到大鵬國小的佳績！

立法院副院長江啟臣說，小朋友們即將參加比賽，能夠拿到好的練習工具，是大家在比賽當中能夠發揮長才很重要的武器配備，謝謝各界人士願意促成此事，包括廖偉翔立委及黃馨慧議員，有運彩公會願意從基層扎根，尋找能夠幫助孩子們的資源，讓他們有更大的舞台更多的機會，也希望能夠藉由這樣的捐贈，讓小選手們在將來的比賽繼續大展長才，未來都能站上國際舞台。

《圖說》立法副院長江啟臣、立委廖偉翔與中華民國運彩公會理事長何昱奇聯手捐贈10箱羽球，為大鵬國小羽球隊補足「彈藥」。

長期關注基層體育的立委廖偉翔，除了媒合民間資源贊助球隊，近期更積極為校園安全奔走。針對大鵬國小操場跑道嚴重破損、凹凸不平的問題，廖偉翔指出，為確保學童運動安全，修繕工程刻不容緩。他已與教育局取得聯繫並將展開協商，預計近期就會有跑道翻新的好消息，盼能為小選手們打造更完善的訓練基地。

大鵬國小體育班以羽球及籃球為發展重點，羽球隊成軍以來更是「國手搖籃」，曾培育出青奧國手黃映瑄、亞洲盃國手陳肅諭等多位好手，並曾創下全國賽六連霸的輝煌紀錄。此次市長盃，大鵬國小在不計算越級挑戰的情況下，幾乎稱霸國小組賽事。全校師生與教練團對於即將到來的全國錦標賽充滿信心，誓言全力以赴，為台中爭光。

本次捐贈儀式嘉賓雲集，除運彩公會理事長何昱奇、立委廖偉翔外，運動局長游志祥與教育局副局長郭明洲、市議員黃馨慧、羽球委員會總幹事廖進隆及主委謝震頴等人皆親臨現場，共同為小選手們加油打氣。