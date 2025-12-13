十米高珍珠聖誕樹24日晚間亮相 蘇俊賓：各界攜手凝聚地方共識，散播愛與希望的正向力量

2025珍愛八德聖誕同樂會活動記者會。





桃園市副市長蘇俊賓13日上午前往八德區，出席「2025珍愛八德聖誕同樂記者會」。蘇俊賓表示，桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會結合地方鄰里與天主教會，長期秉持「哪裡需要愛、哪裡需要關懷，就往哪裡服務」的精神，持續投入公益服務，是推展社會福利的重要力量，市府也將持續與民間協會與宗教團體攜手合作，讓愛與光在桃園各個角落持續發揮影響力。

蘇俊賓表示，八德地區近年來發展快速，市府也積極投入各項重大建設例如捷運及市立醫院等工程，帶給民眾健康、便利的生活，而除了硬體建設外，市府文化局、社會局與地方愛心協會及鄰里長合作，天主教會也共襄盛舉，連原韓國籍來臺服務37年的河鏞國總鐸神父前些年也歸化臺籍，繼續在桃園傳遞耶穌愛與和平的精神。今（114）年聖誕節也歡迎大家共同來八德欣賞10米高的珍珠聖誕樹及聖誕市集，享受充滿愛心與歡樂的佳節活動。

桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會朱珍瑤議員表示，希望藉由這次聖誕點燈活動邀請民眾攜家帶眷前來參加，而聖彌額爾教堂也將開放參觀導覽，讓民眾更認識教堂之美；天主教新竹教區桃園鐸區總鐸神父河鏞國也提到，耶誕節是大家迎接耶穌基督誕辰的美好節日，希望讓這份愛持續傳播到台灣甚至世界各地，帶給所有人和平、幸福與快樂。

蘇副市長致詞。

文化局表示，桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會自2019年成立以來深耕八德地區，長期結合宗教、文化與公益力量，辦理音樂會、球類營隊、長者健康紓壓律動及兒少暑期營隊等活動，持續為社區注入溫暖與關懷。今年考量民眾對聖誕節的高度期待與參與熱情，特別規劃首次聖誕同樂會，期盼串聯更多溫暖連結，與市民共度美好節慶時光。

12月24及25日的活動內容包含精彩表演、親子互動體驗、聖誕市集及手作活動，適合全家大小一同參與，見證璀璨溫馨的聖誕時刻。包括市議員朱珍瑤、市府文化局主秘張至敏、八德區長蔡豊展、大和里長鄭秀英、天主教新竹教區桃園鐸區總鐸神父河鏞國、聖彌額爾教堂神父石鎮旭等均一同出席活動。

大合照。

