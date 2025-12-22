十興國小深耕數位學習 榮獲教育部「教練學校推廣人氣獎」

竹縣十興國小深耕數位學習，榮獲教育部「教練學校推廣人氣獎」，展現學校在課程推動、跨校分享及社群經營的影響力。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

教育部公布今年「中小學數位學習深耕計畫」績優成果，新竹縣十興國小不僅以多年累積的AI × VR創新課程深受肯定，更在全國教練學校評選中榮獲「教練學校推廣人氣獎」，展現學校在課程推動、跨校分享及社群經營的影響力。

竹縣府表示，十興國小以「生活為題、科技為橋」為核心精神，發展PBL專題導向的跨域課程。從創客啟蒙、宜居城市行動，到近年的「柯南的探險旅程，打造安全校園」AI×VR課程，逐步建立出縱貫低中高年級、兼具創新與在地性的科技素養課程架構。

學生透過AI影像辨識、IOT感測、VR模擬等科技，進行校園安全、交通環境及生活議題探究，從「觀察—分析—實作」的過程中學會運用科技解決真實問題，成為新世代具創造力與關懷力的科技公民。

除了在校內進行課程，十興國小更攜手埔和國小、豐田國小，成立「三校創課聯盟」，透過巡迴示例教學、教師增能工作坊及科技展分享，成為縣內具指標性的「教練學校」。今年更因積極推廣課程成果、參與教育科技展及社群分享，受到全國教師支持與肯定，榮獲「教練學校推廣人氣獎」，成為新竹縣在全國數位教育舞台上的一大亮點。

十興國小校長徐發斌表示，十興團隊秉持「人文心、科技能、國際觀」的願景，持續整合設備更新、教師專業成長與課程創新，讓教師能勇於嘗試、學生能自在探索。此次獲獎是對團隊多年努力的重要肯定，也鼓舞學校持續在教育現場落實科技素養。

學生們在課程進行時，展現高度學習自主性，一致覺得今年的AI×VR課程讓他們能從真實場景發現問題、用科技工具提出解決方法。不論是VR交通模擬、AI環測系統或資料分析，都讓學習更接近生活，也讓他們更願意主動探索世界。