十興國小、關西國中校慶 竹縣府持續挹注資源培育未來人才
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣十興國小、關西鎮關西國中今(22)日分別舉辦「璀璨十興 戀廿彌新」20週年校慶暨園遊會、「關中七十 夢想奔馳」70週年校慶慶祝大會，新竹縣長楊文科親自出席並致詞，肯定兩校在不同教育階段的深耕與卓越表現，同時強調縣府「重文教」的施政主軸 ，承諾持續投入資源，打造優質學習環境。
十興國小校慶活動於上午在該校體育館舉行，楊文科在致詞中表示，十興國小創校20年來，已從一片嶄新土地茁壯成為竹北地區的代表性學校之一 ，也見證科技業的蓬勃發展，學校始終秉持「人文心、科技能、國際觀」的教育理念，不斷在教學上創新突破 ，提供創新課程如AI生成影像、VR實境體驗、無人機足球等科技應用 。
十興國小實踐在地傳承，透過客語生活學校、多語闖關、客家童玩、春日水圳走讀等活動，培養學生在地情懷。學校十分注重閱讀教育、推廣學生自主閱讀，曾於111學年度榮獲教育部「閱讀磐石獎」 。楊縣長表示，教育是縣府最核心的投資，近年也改善校園周邊通學步道、體育館及活動中心外牆整修，並充實設備兒樂樂器採購等，而十興國小的表現，也為新竹縣培育優秀人才。楊文科也勉勵十興國小多加鼓勵學生參與客語認證，傳承在地文化。
楊文科隨後出席關西國中70週年校慶，開幕先由體育班棒球隊學生帶來一段士氣高漲的戰舞表演，楊文科當場稱讚學生精神振奮人心。楊縣長於致詞時肯定學校70年來為地方培育無數英才，近3年學業成績逐年成長，公立高中職錄取率屢創新高，他特別感謝校友會捐贈球隊車輛及成立拔尖扶弱基金。
關西國中目前設有藝術才能班、體育班，顯現關西國中學生不只在學業表現亮眼，更在體育、藝文、科技等各方面屢獲佳績，在113-114年度國語文競賽獲得團體特優，而直笛合奏在全國學生音樂比賽中多次獲得特優，棒球隊也多次獲得全國比賽冠軍、亞軍等成績，擊劍隊則持續在縣級及全國賽事中取得前三名佳績 。
楊文科指出，為了讓關西國中學生有更好的學習環境，縣府在113年至114年度投入經費多達2700多萬，主要用於硬體整建，包括籃球場、游泳池整建，以及廁所改善工程、活動中心冷氣整建、棒球投捕練習場新建工程等，期許學校持續創新教學，培養更多兼具世界視野與在地情懷的新世代公民。
