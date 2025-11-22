十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。

據悉，這名老翁日前下午2點左右未告知家人便離家外出，家屬聯繫未果，立即透過手機定位，訊號顯示老翁一直停留在距離住家約1.4公里處的巷子附近，但家屬從下午3點找到天黑晚上7點都毫無所獲。由於老翁患有失智症及其他慢性疾病，長時間未進食、未服藥恐有生命危險，家屬心急如焚地向警方求助。

六家派出所接獲報案後，立即組成搜尋小組。老翁手機的最後定位區域多為大片農田，夜間視線不良，搜救工作困難重重，警方研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，連夜擴大搜尋範圍，逐步向外推進。

隨著時間一分一秒過去，夜色愈深，氣溫也不斷下降。員警在漆黑的田間仔細摸索每一處可能的落腳點，終於在深夜10點許，於距離最初定位點數百公尺外的田地中，發現了倒臥在地的老翁，因低溫及體力耗盡而無法自行站立，手腳冰冷、語言能力遲緩。

警方立即通報119，並以身體熱源替老翁取暖，穩定其狀況。救護人員到場後初步評估老翁雖無立即生命危險，但急需送醫療養。家屬感謝警方及時尋獲，否則後果恐不堪設想。警方提醒，家中若有失智或行動不便者，可協助其佩戴定位裝置或身分識別配件，以利安全維護。

