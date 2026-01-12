十萬餘人圍觀，見證一鍋刨豬湯煮沸的煙火與人心／羅登廉

▲來自四面八方不相識的網民合力按豬，湊熱鬧喚起老輩記憶裡那口滾燙的滋味。

羅登廉（作家、文藝評論家）

重慶合川女孩呆呆（網名）怎麼也不會沒料到，一句想讓家門口停滿車的「俏皮」話，竟變成一場熱鬧的「盛宴」。原本只是怕老父親按不住兩頭待宰年豬的顧慮，裹著川渝鄉下吃刨豬湯的舊俗，在網絡上沸騰，就引來上千人驅車奔赴，引得十萬餘人在線圍觀。

沒有精心策劃的劇本，全是最簡單的呼應。呆呆要的不是流量加持的風光，只是想在村裡揚眉吐氣一回的小執念，是晚輩心疼長輩體力不支的擔憂。而網友們奔赴的，也未必是那碗熱騰騰的肉湯。

大家或許厭倦了都市裡隔著螢幕的疏離，只是想找個由頭搭把手；有人可能念著兒時鄉下殺豬的年味，想在這場意外裡打撈一點記憶裡的煙火氣；還有人可能是被這份不加修飾的真誠打動，願意為一份陌生的期許把火。

刨豬湯本就是農耕文明裡最溫暖的儀式之一。從前，農村殺年豬，左鄰右舍都會主動過來搭把手，燒水的添柴，按豬的出力，掌刀的師傅憑著手藝穿梭各村，一鍋雜燴湯煮得熱氣騰騰，盛滿的是無需言說的鄰里情分。如今，這份儀式隨著鄉村的沉寂漸漸淡去，養豬的人家少了，湊在一起熱鬧的機會也不多了，只剩老輩記憶裡那口滾燙的滋味。

恰恰是呆呆這條隨性的視頻，把這份沉睡的民俗喚醒了。網路本該是拉遠距離的屏障，這次卻成了牽線的連結。素不相識的人從四面八方趕來，榮昌的滷鵝哥還特意送來特色美味，沒有功利算計，只剩純粹的熱忱。

面對這麼多人，兩頭豬的確不夠招待，後來有公司和網紅主動添了三頭，流水席從中午擺到深夜，田埂上、院子裡都是捧著碗的人，比過年還要鬧熱。

當地部門的反應也透著溫度。沒有生硬管控，反倒順勢而為。合川文旅及時跟進，邀遊子回家吃刨豬湯，還現場分發釣魚城門票，把一場意外的熱鬧，變成了推介鄉土的契機。派出所工作人員忙著指揮停車，村幹部協調事宜，讓這場自發性的狂歡有了秩序兜底。不越界、不缺位，這份柔性應對，恰是對民間善意最好的守護。

直播間裡十萬多人的圍觀，透露出大家的嚮往。城市裡的日子過得精緻卻緊繃，職場的規則、人際的距離，讓人難得卸下防備。而慶福村的那個院子裡，煙火繚繞，人聲鼎沸，舞龍的熱鬧、煙火的璀璨，還有一碗婉滾燙的刨豬湯，都精準戳中了現代人對鬆弛感、對真誠聯結的渴望。大家羨慕的不是殺豬的場面，而是那份不分彼此的淳樸，是煙火氣裡的人情味。

這場由兩頭豬引發的狂歡，雖然已落幕，但有些東西已經留下了。那鍋煮沸的刨豬湯，不僅暖了胃，更暖了人心，讓我們看見，無論時代怎麼變，人與人之間最本真的善意從未消失。當傳統民俗遇上網路流量，沒有刻意迎合，沒有過度消費，只憑一份真誠相牽，就能煮出最動人的人間煙火。（照片翻攝畫面）