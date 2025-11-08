十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%

日 期：2025年11月07日公司名稱：群益證(6005)主 旨：群益證114年10月份合併自結損益發言人：周賢陽說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:群益金鼎證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年10月份合併自結損益:(1)10月份稅前淨利752,434仟元、每股淨利0.30元。(2)10月份稅後淨利650,601仟元、每股淨利0.27元。(3)1至10月份累計稅前淨利5,958,805仟元、每股淨利2.40元。(4)1至10月份累計稅後淨利5,122,886仟元、每股淨利2.13元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師查核或核閱。

