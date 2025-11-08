十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%
國內主要金控10月獲利出爐，在前十月累計獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，累計十家金控前十月合計稅後盈餘達2,696.4億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為2,401億元，較去年同期衰退7.6%。中信金（2891）以673.4億元，每股純益3.4元領先，元大金、兆豐金同步突破300億元，每股純益分別為2.26元及2.05元。
中信金控10月稅後純益65.8億元，累計前十月合併稅後盈餘673.4億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘達3.4元、子公司中信銀10月稅後純益47.3億元，前十月467.9億元，年增15%。台灣人壽受惠於台股上揚，10月稅後純益19.1億元，前十月196.5億元。
元大金10月稅後純益34.3億元，前十月獲利超過300億元達301.2億元，每股純益2.26元。元大金表示，主要受惠於台股日均量月增近5.5%，帶動證券經紀手收；銀行方面則得益於利息淨收益及財管手收。
兆豐金10月稅後純益20.7億元，比上月減少26.4%，前十月稅後純益為303.6億元，與去年同期相比年減2.42%，每股純益2.05元。兆豐金10月單月獲利比上月減少，主要原因是子公司銀行財務操作收益減少。
玉山金控10月稅後純益31.3億元，前十月累計293.3億元，創歷史新高，年增30.9%，每股純益1.81元。
永豐金控10月稅後淨利24.01億元，較上月減2.8%，前十月累計229.45億元，續創歷史同期新高年增13.5%，EPS1.72元。
第一金10月稅後純益17億元，較去年同期衰退，原因為主要子公司獲利均趨緩。前十月稅後純益為234億元，則年增3.5%，每股純益1.63元。華南金10月稅後純益為25.2億元，前十月稅後純益為224.3億元，每股純益1.61元。
凱基金10月稅後純益47.4億元，前十月累計238億元，每股純益1.37元。其中凱基人壽10月稅後純益36億元，累計128.7億元，年增逾兩倍。
其他人也在看
統一證10月獲利創新高！EPS高達0.853元 總經理楊凱智曝關鍵
統一證券10月獲利交出優異成績，稅後盈餘13.65億元，創下單月歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）達到0.853元，印證證券業「三年不開張，開張吃三年」特性。品觀點 ・ 1 天前
金融整併風起》金控再吹整併風 國泰金、公股也忍不住了
．民報 ・ 1 天前
No ESG No Money？3金控總座這麼說
[NOWnews今日新聞]第3屆永續金融先行者聯盟今（7）日舉辦成果發表會，對於市場關注「NoESGNoMoney」是否成為金融機構最終永續標準？聯盟成員中信金控、兆豐金及第一金3位總經理都認為，金融...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
永續金融先行者聯盟拚淨零 元大金交棒第一金
（中央社記者呂晏慈台北7日電）邁向2050淨零，元大金今天舉辦永續金融先行者聯盟第3屆成果發表記者會，並在金管會副主委陳彥良見證下，由第3屆輪值主席元大金正式交棒給第4屆輪值主席第一金。中央社 ・ 20 小時前
金控接力開獎！10家獲利一次看 「這家」暫居獲利王
10月獲利中信金（2891）居冠。中信金10月自結稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.4元。子公司中信銀財富管理銷售動能強勁，10月稅後獲利47.35億元，今年以來由於放款部位提升、淨利差擴大，淨利息及手續費收入均...CTWANT ・ 8 小時前
黃文益籲補漏洞守護毛小孩
[NOWnews今日新聞]高雄市議員黃文益今(7)日於議會質詢中指出，目前動物認養制度存在重大破口，部分有心人士利用低門檻多次認養，實際卻對犬貓施加虐待或惡意棄養，以「假善心、行殘虐」的方式在體系中反...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
于朦朧案延燒2個月！全球連署人數「邁向百萬」 網怒喊：不是意外是謀殺
37歲中國男星于朦朧今年9月驚傳身亡，警方事後以「酒後失足」火速結案，但疑點重重，外界質疑聲浪至今未歇。事件延燒近2個月，近日更掀起全球連署潮，網友高喊「要真相」，懷疑他死因不單純，甚至痛批這起事件「或許是一場經過謀畫的殘酷虐殺」。這份名為「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署，截自由時報 ・ 8 小時前
首次認列京城銀與匯立證獲利 永豐金前10月賺229億飆新高
兩家子公司來助陣！永豐金控首次認列京城銀行與匯立證券之獲利，前10月賺229.45億元，創史上同期新高。根據永豐金自結資料顯示，今年前10月獲利年成長13.5%，EPS 1.72元，年化ROE為12.05%。首先，在單月獲利表現方面，永豐金10月稅後淨利月減0.7億元、月減幅度為2.8%，其中：永豐自由時報 ・ 21 小時前
中信金10月賺出同期新高 累計稅後673億、EPS 3.4元
中國信託金控今（7）日公布獲利自結數，10月稅後純益65.84億元、年增38.9%，單月獲利金額為歷年10月最高；前10月稅後純益673.43億元、年增6.2%，累計獲利金額亦為歷年同期最高，累計每股稅後純益（EPS）為3.4元。中信金10月賺出歷年同期最高，主因核心子公司中國信託銀行獲利動能良好。中信銀行10月稅後純益47.35億元、年增5.3%，前10月......風傳媒 ・ 18 小時前
【公告】群益證114年10月份合併自結損益
日 期：2025年11月07日公司名稱：群益證(6005)主 旨：群益證114年10月份合併自結損益發言人：周賢陽說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:群益金鼎證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年10月份合併自結損益:(1)10月份稅前淨利752,434仟元、每股淨利0.30元。(2)10月份稅後淨利650,601仟元、每股淨利0.27元。(3)1至10月份累計稅前淨利5,958,805仟元、每股淨利2.40元。(4)1至10月份累計稅後淨利5,122,886仟元、每股淨利2.13元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師查核或核閱。中央社財經 ・ 1 天前
中信金前10月獲利報捷！稅後盈餘673億元創歷年同期新高
中信金控（2891）於今（7）日傍晚5點48分突發重訊，公布114年度十月份自結盈餘，今年前十個月合併稅後盈餘達673.43億元，較去年同期成長6%，創下歷年同期新高紀錄。每股稅後盈餘(EPS)為3.4元，展現穩健的獲利能力。中天新聞網 ・ 19 小時前
斷開奧蘭多布魯 凱蒂佩芮新歌影射兩人分手原因 女兒成最大支柱
全球累積突破1150億串流收聽的流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出最新專輯《143》後，7日釋出全新單曲〈bandaids〉。這首歌曲被外界普遍解讀為呼應她前陣子與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息，歌詞中直白唱著「OK繃貼滿破碎的心」，道盡一段感情終結後的傷痕累累。此次MV更是話題滿滿，凱蒂以一連串誇張的「瀕死體驗」呈現，展現其獨特的自嘲和幽默。鏡報 ・ 10 小時前
台10月對美出口 猛爆式成長
財政部昨公布最新進出口統計，十月出口六一八億美元，寫下歷年單月最高成績，預計今年全年出口可望上看六千億美元，年增率可上看...聯合新聞網 ・ 9 小時前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前