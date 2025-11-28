十銓看好記憶體價格持續揚升 2026年營收獲利正向

（中央社記者張建中新竹28日電）記憶體模組廠十銓總經理陳慶文今天表示，12月部分DRAM合約價漲幅高達80%，預期2026年上半年記憶體缺貨情況恐將加劇，產品價格可望持續上漲，對於未來營收與獲利展望正向。

十銓召開線上法人說明會，法人關注記憶體市場發展，陳慶文說，今年上半年記憶體市況疲弱，8月底至9月初因為雲端服務供應商大量訂貨，造成記憶體市場缺貨，產品價格上漲，連帶帶動十銓第3季獲利大幅好轉，單季每股純益新台幣2.35元，高於上半年水準。

廣告 廣告

陳慶文表示，因人工智慧（AI）伺服器需求強勁，使得記憶體市場出現結構性缺貨，短時間無法緩解，記憶體價格可望持續揚升。

他透露，動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商採取以價制量策略，12月部分產品價格大漲80%，甚至有超過100%。隨著通路庫存降低，預期2026年上半年記憶體缺貨情況恐將加劇，價格也可望進一步往上。

記憶體價格高漲，電腦、手機及消費電子產品成本升高，陳慶文說，低階電腦和手機等市場因對產品價格敏感度高，銷量恐受衝擊，不過，因占記憶體使用比重低，難以扭轉記憶體缺貨、漲價態勢。

十銓今年累計前3季稅後淨利2.95億元，較去年同期減少47.67%。陳慶文表示，隨著記憶體市況趨於熱絡，預期今年全年獲利應不會比去年差，對於後續營收及獲利展望正向。（編輯：楊凱翔）1141128