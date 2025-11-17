十銓科技五項產品榮獲2026台灣精品獎！卓越研發再度突破，開創新里程碑

Yahoo奇摩遊戲編輯部

全球記憶體領導品牌十銓科技今日宣布，旗下品牌 T-FORCE、T-CREATE 與 TEAMGROUP INDUSTRIAL 合計五項產品榮獲 2026 第 34 屆台灣精品獎，自眾多參選產品脫穎而出，締造非凡佳績。獲獎產品包含 T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 桌上型記憶體、T-CREATE EXPERT P34F 可定位外接式固態硬碟、T-CREATE EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟、T-CREATE CinemaPr P36D 多功能擴充外接式固態硬碟，以及 TEAMGROUP INDUSTRIAL 工業級高安全性 P250Q M.2 固態硬碟，展現十銓科技深厚的創新與研發實力，再度突破自我，開創新里程碑。

十銓科技五項產品榮獲2026台灣精品獎 卓越研發綻放光芒 創新實力再現輝煌（來源：十銓科技官方提供）
台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）被譽為「產業界的奧斯卡獎」，由經濟部自 1993 年設立，每年歷經嚴格選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」四大專業項目，同時考量「台灣產製」條件，綜合評選出具「創新價值」產品作為業界表率。十銓科技憑藉前瞻技術與研發實力，不斷拓展多元儲存應用生態系，旗下三大品牌獲得本屆台灣精品獎肯定。廣受玩家與超頻愛好者推崇的電競品牌 T-FORCE 以 DELTA RGB ECO DDR5 桌上型記憶體獲獎，其為業界首款結合電競高效能與環保再生材料之 RGB 燈效記憶體，導光柱採用 100% 的 PCR （Post-Consumer Recycled） 回收塑料製成，散熱片選用 80% 回收鋁，可有效降低 73% 碳排放，該產品也是業界首款獲得 2025 Best Choice Award 科技永續特別獎肯定，展現十銓科技對於環境永續及綠色轉型的承諾。

T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 桌上型記憶體（來源：十銓科技官方提供）
為創作者精心打造的 T-CREATE 本次共有三項產品獲獎。T-CREATE EXPERT P34F 可定位外接式固態硬碟為全球首款具備 Apple Find My 定位功能【1】、內建揚聲器及專利定位找尋功能【2】之儲存裝置，不僅外型輕巧便攜，並有助降低遺失風險，近期更榮獲 2025 日本Good Design 設計大獎，鞏固十銓科技於國際設計舞台的專業地位。T-CREATE EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟是首創導入雙模式資料銷毀、斷電續毀機制，與專利晶片擊毀電路【3】的行動儲存裝置，有別於一般外接式固態硬碟以加密或格式化進行資料保護，滿足各類專業族群在高機密資料危機處理上的特殊使用需求。T-CREATE CinemaPr P36D 多功能擴充外接式固態硬碟為短影音創作者提供全方位拍攝解決方案，整合高畫質錄影儲存與多樣化應用，USB-C 介面支援麥克風收音、手機充電、補光燈等功能，並提供線材整理、冷靴設備架設等貼心設計，高效提升拍攝靈活性。

T-CREATE EXPERT P34F 可定位外接式固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）
T-CREATE EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）
TEAMGROUP INDUSTRIAL 則以工業級高安全性 P250Q M.2 固態硬碟獲得台灣精品獎，其為針對國防、金融、工控、AI 邊緣裝置等場域設計的工業級儲存方案，採用獨家專利的雙模式資料銷毀設計【3】，且內建斷電續毀機制，滿足對資安防護與穩定性的極高需求。該產品同時支援延伸按鍵模組安裝與系統整合，提升應用彈性，並榮獲 2025 Best Choice Award 資安類別獎，樹立工業資安防護的新標竿。面對快速變動的市場，十銓科技將持續以前瞻思維與創新研發為核心，強化產品差異化優勢並深化品牌價值，致力為全球消費者打造嶄新智慧儲存體驗，持續引領產業邁向更高峰。欲瞭解更多詳細資訊，敬請密切關注十銓科技的最新消息。

T-CREATE CinemaPr P36D 多功能擴充外接式固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）
TEAMGROUP INDUSTRIAL 工業級高安全性 P250Q M.2 固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）
【備註】

【1】 與蘋果相關的品牌名稱和產品名稱是為了提供更好的理解。Apple、Apple Find My 等名稱為 Apple Inc. 的註冊商標。

【2】 台灣新型專利（證書號：M663508）；中國新型專利（證書號：CN 223108540 U）

【3】 台灣新型專利（證書號：M662727）

