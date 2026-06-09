十銓科技強勢進軍 2026 歐洲國際防務展 Eurosatory 銓方位捍衛資安防線
十銓科技今日宣布將於 6 月 15 日至 19 日旗下工控事業體 TEAMGROUP INDUSTRIAL 攜手戰略夥伴鑫創電子 SINTRONES 跨界聯展，強勢登陸 2026 歐洲國際防務展，本次參展以「100% Secure Your Data, Your Technology!」為核心，聚焦企業級及軍工領域資安需求，有效防禦關鍵資訊外洩風險。今年展會焦點圍繞一鍵銷毀專利技術，此項專利技術斬獲多國發明專利，更深入軍工應用情境發展無線銷毀技術，可因應突發危機遠端即時抹除高敏感資料，TEAMGROUP INDUSTRIAL 於歐洲國際防務展將大展軍備儲存實力。十銓科技誠摯歡迎各界蒞臨 West Hall 5B BC465 攤位，共拓軍規工業級儲存之全新疆界。
TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q 一鍵銷毀固態硬碟系列 實現核心資訊 100% 保障
P250Q 系列專為國防安全與 AI 邊緣運算等高敏感場域設計，賦予軍事設備絕對的資訊掌控權。產品亦取得銷毀電路專利，透過邏輯抹除與物理性破壞雙重機制，當設備面臨遭敵方劫持時，可一鍵啟動資料銷毀，為關鍵資訊安全部署堅實屏障。針對戰場不穩定的供電環境，P250Q 導入斷電續毀機制，確保銷毀程序不受外部供電中斷而停止，杜絕任何資料殘留的可能；在操作介面上，產品整合直覺式 LED 狀態燈號，可輕易判讀進度並結合防誤觸機制，嚴防人為或環境因素的操作失誤。P250Q 更憑頂規的軍工防禦實力，相繼榮獲 2025 COMPUTEX BC Award 資安類別獎與 2026 台灣精品獎雙重肯定，為全球國防供應鏈提供最可靠的信任基石。
T-CREATE EXPERT P35S 整合銷毀技術與高速大容量儲存 鎖定日常高機密行動儲存需求
T-CREATE EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟將軍規與工控市場的銷毀專利技術延伸至行動儲存應用，結合輕巧便攜機身，並提供 USB 3.2 Gen2 高效能與高達 2TB 大容量的行動儲存解決方案，專為軍警、金融等需高度掌控資料安全的日常使用情境打造。P35S 同時搭載兩段式推鍵結構，結合紅色視覺示警與推鍵阻力設計，以人因導向打造的直覺操作體驗，為高機密資訊增添更全面的安全保障。憑藉兼具安全性、機動性與創新設計的產品優勢，P35S 亦深受 BC AWARD、REDDOT、TAIWAN EXCELLENCE 等多項國際獎項肯定。
十銓科技與鑫創電子雙強佈署歐洲國際防務展 打造 Edge AI 邊緣防禦體系
十銓科技與全球工業級邊緣 AI 運算領導廠商鑫創電子同台亮相歐洲國際防務展，展出次世代的軍工解決方案，彰顯雙方於工業應用領域的整合實力。結合鑫創電子高效能軍規邊緣 AI 應用電腦與 TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q 一鍵銷毀固態硬碟系列，雙方產品皆通過抗震耐衝擊的軍規測試，全面鞏固硬體層級資料保護，更透過 P250Q 的物理銷毀機制實現徹底資料抹除，進而構築即時 AI 運算、極致耐用性並兼具高敏資安韌性的防衛堡壘。
十銓科技佈局工控儲存領域有成，屢獲國內外權威獎項肯定實至名歸，迎戰 2026歐洲國際防務展，十銓科技將展示從應用效能邁向關鍵資安的銓新篇章，誠摯邀請全球夥伴親臨十銓與鑫創聯展攤位 West Hall 5B BC465，一同掌握戰術邊緣儲存先機。
【關於十銓科技】
十銓科技股份有限公司（Team Group Inc.）成立於 1997 年，是全球記憶體與儲存裝置的領導品牌，致力於提供高品質、創新且具前瞻性的解決方案。2019 年 1 月，十銓科技正式於臺灣證券交易所掛牌上市（股票代號：4967），邁入企業發展的重要里程碑。為滿足工業市場對高度穩定性與耐用性的需求，十銓科技於 2011 年成立 TEAMGROUP Industrial 品牌線，專注於提供高可靠性的工業用記憶體與儲存解決方案。其產品強調耐用性、一致性與高效能，廣泛應用於自動化、醫療監控、交通運輸與嵌入式系統等多項關鍵產業，協助客戶在嚴苛環境中穩定運作、精準表現。
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