十銓科技發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，雙重安全機構有效防洩密與誤觸

全球記憶體領導品牌十銓科技持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，今日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計[1]，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。

十銓科技發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）

T-CREATE EXPERT P35S 專為高機密資料在危機處理緊急銷毀需求所打造，搭載十銓科技獨家一鍵資料銷毀電路專利技術[2]，融合「雙模式資料銷毀」與「晶片擊毀」設計，在緊急情況下能以一個推鍵徹底銷毀關鍵資訊，確保資料無法復原[3]，全面強化資料安全防護。在日常應用上，P35S以簡便操作與穩定效能滿足專業工作流程。產品重量僅 42 公克，以精巧圓潤的外型設計，方便單手掌握與操作，讓使用者能輕鬆執行資料存取。P35S採用 USB 3.2 Gen2 介面，搭配即插即用設計，並提供256GB、 512GB、1TB 與 2TB 多種容量選擇，靈活滿足各類專業族群在高機密資料危機處理上的特殊使用需求，且提供穩定高效的行動儲存體驗。

T-CREATE EXPERT P35S提供 1 年保固[4]，經過層層嚴格測試與品質控管，確保產品的穩定與可靠。包裝設計採用全紙材與無螺絲結構，兼顧環保與回收效益，體現十銓科技對環境友善與永續發展的重視。詳細販售資訊，敬請密切關注十銓科技各大通路的最新消息。

T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）

【備註】

【1】推鍵結構設計專利：台灣新型專利（證書號：M673688）

【2】 一鍵資料銷毀電路專利：台灣新型專利 （證書號：M662727）、日本新型專利 （證書號：JP3252646U）、中國新型專利（證書號：CN223180653U）。透過物理擊毀 NAND 晶片，確保資料零殘留，防止任何形式復原。

【3】 啟動「資料銷毀」後，所有資料將永久刪除且無法復原，操作前請務必再次確認是否啟用此功能。

【4】「一鍵銷毀」功能被啟動後，裝置將無法再使用，保固服務亦立即終止。

【了解更多】

T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟

