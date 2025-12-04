十銓科技發表TEAMGROUP PD40迷你外接式固態硬碟，滿足高速、穩定與便攜多重需求

全球記憶體領導品牌十銓科技秉持創新精神，持續為消費者打造多元且可靠的儲存解決方案，今日宣布推出 TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟，採用最新 USB4 Type-C 傳輸介面，讀取速度最高達 4,000 MB/s，兼具卓越效能與輕巧設計，將行動儲存體驗推向新層次，無論是高畫質影片、照片或大型檔案，都能在數秒內完成資料傳輸，滿足商旅人士與日常使用者對「高速」、「穩定」與「便攜」的多重需求。

十銓科技發表 TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟 輕巧之姿融合高速效能 隨行儲存引領行動新潮（來源：十銓科技官方提供）

TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟以霧黑搭配深紅的配色，呈現具質感與俐落的設計美學；機身橡膠凹槽紋理兼顧手感與防滑效果，一體成型掛孔兼具時尚與實用，無論懸掛於背包或隨身攜帶，皆能靈活存取資料；僅 22 公克的輕量機身提供 1TB、2TB 與 4TB【1】 容量選擇，採用 USB4 Type-C 傳輸介面，相容多種 USB 3.2 及 USB 2.0 裝置，實現多裝置、多系統間的隨插即用，陪伴使用者自在掌握每一份重要資料與回憶。

TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟提供 5 年保固，並具備 IP54 防塵與防潑水【2】 認證，配備 Type-C 接口矽膠蓋，可防止灰塵與水漬潑濺，進一步確保資料安全與產品耐用性，提供全天候的安心防護。詳細銷售資訊，敬請密切關注十銓科技於全球各大通路的最新消息。

PD40 迷你外接式固態硬碟（來源：十銓科技官方提供）

【備註】

【1】 1GB = 1,000,000,000 位元組，1TB = 1,000,000,000,000 位元組。但由於部分容量用於格式化及系統功能，實際可用容量可能低於標示容量，且不同作業系統因單位換算方式不同，顯示容量可能有所差異。

【2】 依據外部實驗室測驗國際防護等級認證IEC 60529 IP54，經測試可防潑濺，且可部分防止灰塵侵入，前述為產品非運作狀態下。

