十頭身美少女突「變性」成日系美男 改變維持13年「最大特徵」緊張到發抖

袁漠遙為戲落髮。周子娛樂提供

25歲的袁漠遙今年憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人，被試鏡的製作人稱讚「寶藏女孩」，近期為了新作品《終點起》，大膽剪掉20公分長髮，相隔13年變身短髮造型。有著「十頭身比例」的她，剪去長髮後臉型更加小巧，五官也更精緻立體。

袁漠遙談起剪髮，分享自己其實在發抖，形容：「是因為太緊張了。」剪下留了13年的長髮不會心痛，反而很期待見到新的自己。劇組大力稱讚也讓她卸下緊張感，她透露：「大家給短髮的我滿滿的情緒價值，讓我整天都開心到不行，覺得為了角色做出改變，真的很值得。」

雖愛長髮飄逸但難整理！短髮自嘲變日系美男

袁漠遙維持長髮造型已長達13年。周子娛樂提供

廣告 廣告

從國小以來幾乎都維持長髮的袁漠遙，坦言長髮對自己有特殊意義，她表示：「除了習慣，也是因為我喜歡騎馬時，髮絲隨風飄動的樣子。」不過剪短後，她也觀察到一個有趣變化，「很多人說短髮會上癮，我喜歡短髮，但我也還是很喜歡長髮的樣子」。

袁漠遙也笑說長髮其實很難整理，「我有自然捲，所以整理起來很災難，我都懶得吹頭髮」。被問到短髮是否讓外形更銳利或清純，她則認為：「我本來就滿多變的，也有很豐富的情緒，一一對應在不同的人、不同事件上。」

袁漠遙短髮造型露出，網友大讚好看。周子娛樂提供

至於親友的反應，袁漠遙笑說：「家人還沒看到。」但身邊朋友第一眼見到新造型，全都驚呼她變得更陽光、更減齡，甚至有人形容她彷彿成了日系美少女，她也幽默補充：「是日系美男子吧！開玩笑的啦。但整體感覺確實親和許多，也好像更明亮了一點。」

短髮造型一在社群曝光便瞬間掀起熱議，大批網友留言盛讚：「太美了吧。」、「短髮太適合你了。」甚至有人直呼：「有點像廣瀨鈴短髮時的感覺。」全新樣貌被狂讚。



回到原文

更多鏡報報導

金曲歌后公然袒胸露乳！豪放喊：沒障礙 手伸富商褲檔「觸蕉」被虧精神抖擻

小煜前妻言言天使臉孔、魔鬼身材震撼辣照被挖！受封「護理界佐佐木希」多才多藝

陳都靈爆有替身 迪麗熱巴動作僵硬、容貌全變！也遭質疑是「克隆人」