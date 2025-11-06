十類藝術綻放創意火花，第26屆磺溪美展精彩開展。圖／記者鄧富珍翻攝





彰化縣年度重要藝文盛事「第26屆磺溪美展」正式登場！今年展出作品橫跨墨彩、膠彩、書法、篆刻、油畫、水彩、雕塑、工藝、攝影及版畫等十個類別，共159件作品，完整呈現當代藝術的多元面貌與創作能量。展期自即日起至11月30日於彰化縣立美術館展出，頒獎典禮將於11月8日在彰化孔子廟舉行，邀請民眾共襄盛舉。

本屆徵件數創下歷年新高，共收件1,375件，經48位評審委員三階段嚴謹評選，最終評出磺溪獎、全興獎、磺溪新人獎及入選獎共159件優秀作品。其中最高榮譽「磺溪獎」由各類首獎遴選出5名得主，除獲10萬元獎金外，另頒典藏費15萬元，總獎金達25萬元，並由文化局典藏。



五位磺溪獎得主分別為水彩類王怡文《蘭嶼・印象 IX》、墨彩類陳禹豪《共生》、膠彩類吳惠淳《逆光》、版畫類林淑芬《天光》，以及書法類顏國順《彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹》。作品風格多元、意境深遠，展現藝術家對情感與理念的細膩詮釋，體現彰化藝術創作的深度與廣度。

此外，「全興獎」共有8名得主，作品由財團法人全興文教基金會典藏，每人獲典藏費15萬元。文化局特別感謝全興文教基金會自民國94年起長期贊助，至今已投入經費逾4,700萬元，堪為企業回饋地方、推動藝文的典範。



「磺溪新人獎」設立於第12屆，旨在鼓勵彰化縣籍藝術家持續創作。今年由水彩類姚綵情與工藝類蘇建程獲獎，各得獎金5萬元，象徵對新秀創作者的肯定與鼓勵。

本屆獎座由埔鹽出身、長榮大學美術系教授林慶祥設計，以「多重透視」為創作概念，象徵藝術視野的延伸與突破，展現探索與創新的精神。

彰化縣文化局表示，磺溪美展不僅是藝術競賽，更是促進藝術交流與文化傳承的重要平台。展覽結束後，得獎作品將巡迴展出，縣內於永靖成美藝廊、縣外於國立新竹生活美學館展出，讓更多民眾親炙藝術風采，感受磺溪美展的深厚底蘊與創作魅力。





