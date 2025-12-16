十餘件立委涉助理費案 25年來仍無人被定罪

停職中的新竹市長高虹安。聯合報系資料照片

停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費今二審宣判。其實，近25年來，已經累積十餘件立委涉及助理費案，但到高虹安案為止，尚無立委被定罪。

國民黨前僑選立委關沃暖，是最早傳出冒領助理費用的立委，遭檢舉以人頭詐領助理薪資568萬元，且犯後態度不佳，被起訴並求刑12年。不過，此案迄今十多年，關沃暖一度被法院傳拘無著，迄今尚無判決定讞。

新黨主席吳成典擔任立委期間，被控聘用妻子擔任助理、妻子又委託親友掛名公費助理，不當取得595萬元助理費，起訴求刑15年，2012年無罪確定。

國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領立法院助理費532萬餘元，支付前妻贍養費、個人旅費等私人用途，新北地檢署2018年依貪汙等罪嫌將他起訴，然而新北地院審理時理慶華無故不出庭、第二次開庭也不見蹤影，合議庭確認李慶華並無在監紀錄，加上當初限制出境處分，也未發現他有循「正常管道」出境，警方拘提也無效果，判斷已「逃亡及藏匿」，同年11月30日發布通緝。

民進黨平地原住民立委陳瑩2006年遭爆丈夫周世川掛名公費助理，實際上長年在國外念書，以人頭助理詐領助理費。不過檢方採信陳瑩說法，認為周世川雖在美國念博士班，但經常往返台美協助工作，並非詐領助理費，處分不起訴。

國民黨立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費等案，其中詐領助理費案，顏寬恒疑用林進福當作人頭，詐領助理費108萬元，林進福妻子製作的「顏董代收代付總表」等帳冊表格是關鍵證據，還列有立法院薪資，涉及貪汙治罪條例等罪，一審判7年10個月，褫奪公權3年，今年9月二審駁回上訴、維持原判，可上訴。

民進黨立委林宜瑾涉嫌以人頭詐領助理費逾1412萬元，台南地檢署今年10月偵結起訴林宜瑾等3人，另13人緩起訴，因林宜瑾自動繳交全部犯罪所得財物，檢方請法院減輕其刑。

民進黨前立委陳歐珀浮報多名公費助理薪資，作為辦公室零用金或供陳歐珀夫婦使用，總計詐領411萬2170元，北檢今年12月以貪汙罪起訴求刑24年2月。

民進黨立委林岱樺等人遭查出涉詐領1400萬多元助理費，林岱樺自2002年起擔任7屆立委，檢警調查，涉案王女與林岱樺之間應不具勞僱從屬關係，而駱男則從100年至104年詐領319萬多元，且林岱樺等人還涉嫌將詐得公費助理薪資挪作其他用途，高雄檢方今年6月依涉違相關罪嫌起訴包括林岱樺在內共10人。

