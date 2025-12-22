十餘通未接電話竟成永別！英雄余家昶擋刀送命 母慟：他是最孝順的孩子

記者陳佳鈴／桃園報導

原本一家人不敢將余家昶的死訊告訴老母親，得知兒子擋刀救人送命後，雖為兒子感到驕傲但心中無盡的不捨。(圖/翻攝畫面)

台北車站 19 日發生的無差別攻擊案，在事件中奮勇挺身阻止嫌犯行凶、最終不幸殉身的 57 歲余家昶先生，其高齡母親近日陷入深沉悲痛。余母在多日以淚洗面後，強忍哀傷表示，雖然心如刀割，但仍為兒子的英勇行為感到自豪，「以他為榮，他救了很多人。」

對於余媽媽而言，余家昶不僅是全民口中的英雄，更是支撐一整個家的樑柱。余母形容余家昶從小性格耿直、凡事以家庭為重，是鄉里間公認的孝子。即便遭遇突如其來的死別，這位老母親在痛徹心扉之際，仍試圖理解兒子的選擇。她深知在那樣混亂的時刻，依孩子正直的本性，絕不可能坐視他人受害。這份「以命換命」的勇氣，雖然為兒子感到驕傲，但心中仍是無盡的不捨。

媽媽拿出余家昶的畢業照，他說余家昶的父親是軍人，個性也承襲了軍人的耿直正義。(圖/翻攝畫面)

余媽媽說，雖然大家都瞞著她，但當天他看新聞，一看到有一名死者是「57歲余姓男子」，加上也連繫不上兒子，心中早有不好的預感，直到今天才知道兒子已經英勇喪命，留下心疼又不捨的眼淚。

余家人也回憶當天，心中有難以抹滅的遺憾。當時媒體已大篇幅報導北車發生攻擊事件，大家急忙撥打電話給尚未返家的余家昶。隨著電話鈴聲一次次轉入語音信箱，家屬接連撥打十多通卻始終無人接聽，那股不安的預感在空氣中擴散，最終接到的卻是醫院通知命危的殘酷消息。

余家昶個性熱心耿直，家中留有許多他的照片，母親也直誇他是最孝順的兒子。(圖/翻攝畫面)

這起造成 4 死 11 傷的慘劇，讓余家陷入難以形容的低氣壓。目前家屬正低調處理後事，並透過管道懇請社會大眾給予空間，切勿前往打擾，讓母親與家人能在安靜的環境中整理情緒，送這位守護社會的英雄走完最後一程。

當時媒體大篇幅報導北車發生攻擊事件，家人急忙撥打電話給尚未返家的余家昶。但十多通電話轉入語音信箱無人接聽，沒想到竟成永別。(圖/翻攝畫面)

