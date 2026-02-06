十鼓園區變身奇幻場域 「2026魔法藝術節」年前登場

融合東西方神祕文化、藝術展演與節慶市集的年度活動「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」，將於2月7、8日及2月13日至15日，連續兩週在台南十鼓文創園區登場。主辦單位於2/6舉行行銷記者會，透過儀式展演與表演團隊亮相，為活動揭開序幕，宣告這場結合藝術、市集與祈福體驗的跨界盛會正式啟動。

活動以「東西交會、古今共振」為主軸，現場特別在十鼓文創園區祈福館黃帝殿舉辦儀式展演，由道長葉峻男進行象徵祝福與守護意涵的「米龍」創作，以白米堆塑龍形，結合音樂演出營造莊嚴氛圍，展現東方傳統文化與藝術形式的融合。隨後進行象徵新年開運祈福的開光儀式，為祈福館啟用及活動正式開展揭開序幕。

圖說：道教正一派傳人葉峻男道長現場創作米龍 (圖片來源/十鼓提供)

十鼓文創表示，活動期間館內規劃多項文化展示與互動體驗，包括傳統信仰工藝作品展出、現場藝術創作示範，以及結合聲光與鼓樂的沉浸式祈福體驗，讓民眾在參與市集與展演之餘，也能感受不同文化形式所帶來的節慶氛圍與心靈療癒。

記者會中也同步公布本屆藝術節的演出陣容，集結台灣與日本的擊樂與太鼓團隊參與演出，結合踩街表演、環境劇場與儀式型演出形式，讓十鼓文創園區百年糖廠空間化身為充滿節慶與藝術能量的展演場域。

圖說：「2026魔法藝術節」表演團體之一-十鼓擊樂團 (圖片來源/十鼓提供)

「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」活動內容涵蓋國際藝術演出、主題風格市集、祈福體驗及場域藝術裝置。十鼓文創表示，希望透過藝術與文化元素的結合，讓民眾在年前走進歷史場域，感受節慶氛圍，也為新的一年帶來祝福與期待。

