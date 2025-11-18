十鼓文創園區全新奇幻場景 創意沉浸劇場亮相

十鼓文創園區全新奇幻場景「獸骨祭壇」揭幕。（記者黃文記攝）

記者黃文記／仁德報導

十鼓文創園區今年度最受矚目的全新創作場景─「獸骨祭壇」於十八日正式亮相。這座以「死亡與重生」為主題的沉浸式藝術裝置，由十鼓藝術團隊策劃一年打造，融合古埃及祭祀意象與遠古翼龍獸骨共創，呈現出一個介於神祕與莊嚴之間的奇幻聖域。

「獸骨祭壇」創意沉浸劇場是十鼓文創園區繼《魔法工廠》、《魔法彩虹街》、《魔域王座》、《時空魔花》之後推出的全新場景，主要作為參觀場景、觀眾體驗及祭司演出的場館。其設計靈感源自古老埃及文明的獻祭儀式，透過獸骨堆砌、藍色鬼火與綠色異火交織的冷暖光影，象徵人類與靈界間的交流與能量循環。

祭壇中央由鴕鳥腿骨環繞、駱駝頭骨鎮守並象徵「沙漠之舟」的靈魂再生。四周環繞藍綠色鬼火、異火與石蠟油燈，伴以手工編織巨型蜘蛛網形成能量結界；而懸掛於空中的古埃及「翼龍骨架」則代表「天空之主」，守護並見證萬物的輪迴，以獸骨搭配埃及象形文字圖騰及公牛神~阿匹斯、公羊神~庫努牡的形象為主軸，期待獸骨祭壇成為祈福及萬物重生的地方。整體以黑、白、金三色為主調，呈現古文明與現代藝術的完美融合。

十鼓文創美術設計顧問鄭之涵介紹，這次創作運用了共四百零五件仿真獸骨，包含豺狼、牛、羊、駱駝、鱷魚、狐狸等多種動物部位。每一件骨骼皆與祭典重組，成為故事的一部分，角落處亦可見象徵史前時代的陶製湯鍋、陶甕等遠古人類生活軌跡。

十鼓文創園區表示，「獸骨祭壇」不僅是一個展演空間，更是一場跨越文化與信仰的精神探索。透過藝術轉譯古老文明的「生與死」的永生信念，邀請觀眾體驗一場關於「死亡與重生」的神祕沉浸奇幻儀式。