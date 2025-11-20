十鼓文創園區「獸骨祭壇」創意沉浸劇場亮相 2026魔法市集開啟神祕篇章

魔法屾林-魔法車站





2026魔法市集即將於十鼓文創園區揭開序幕，今年度最受矚目的全新創作場景「獸骨祭壇」，將於11月18日正式亮相。這座以「死亡與重生」為主題的沉浸式藝術裝置，由十鼓藝術團隊策劃一年打造，融合古埃及祭祀意象與遠古翼龍獸骨共創，呈現出一個介於神祕與莊嚴之間的奇幻聖域。

「獸骨祭壇」創意沉浸劇場，是十鼓文創園區繼《魔法工廠》、《魔法彩虹街》、《魔域王座》、《時空魔花》之後推出的全新場景，主要作為參觀場景、觀眾體驗及祭司演出的場館。其設計靈感源自古老埃及文明的獻祭儀式，透過獸骨堆砌、藍色鬼火與綠色異火交織的冷暖光影，象徵人類與靈界間的交流與能量循環。

祭壇中央由鴕鳥腿骨環繞、駱駝頭骨鎮守並象徵「沙漠之舟」的靈魂再生。四周環繞藍綠色鬼火、異火與石蠟油燈，伴以手工編織巨型蜘蛛網形成能量結界，而懸掛於空中的古埃及「翼龍骨架」則代表「天空之主」，守護並見證萬物的輪迴，以獸骨搭配埃及象形文字圖騰及公牛神~阿匹斯、公羊神~庫努牡的形象為主軸，期待獸骨祭壇成為祈福及萬物重生的地方。整體以黑、白、金三色為主調，呈現古文明與現代藝術的完美融合。

十鼓文創美術設計顧問鄭之涵小姐表示，本次創作運用了共405件仿真獸骨，包含豺狼、牛、羊、駱駝、鱷魚、狐狸等多種動物部位。每一件骨骼皆與祭典重組，成為故事的一部分，角落處亦可見象徵史前時代的陶製湯鍋、陶甕等遠古人類生活軌跡。

十鼓文創園區表示，「獸骨祭壇」不僅是一個展演空間，更是一場跨越文化與信仰的精神探索。透過藝術轉譯古老文明的「生與死」的永生信念，邀請觀眾體驗一場關於「死亡與重生」的神祕沉浸奇幻儀式。

2026魔法屾林市集：2026年2/7(六)、2/8(日)、2/13(五)、2/14(六)、2/15(日)，

市集時間:13:00-19:00。魔法屾林市集地點：十鼓文創園區，臺南百年魔法小鎮，魔法界的國際盛事，兩百多組國內外品牌打造魔法主題樂園慶典：2026年農曆春節前夕（2/7、8、13、14、15 日連續兩週），由最擅長打造夢幻主題的屾屾市與十鼓文創園區聯手，第四屆「魔法屾林」將華麗擴大舉辦。

這場國際級慶典，將擁有 117 年歷史的仁德車路墘製糖廠，這座曾入圍「世界建築獎」的工業遺產，透過藝術、建築、歷史與震撼的擊鼓表演，重塑為一處充滿魔幻氛圍的時尚探險聖地。

連續兩週，超過 200 組國內外頂尖品牌化身魔法師，展售限定工藝、道具和魔法料理，結合亞洲唯一魔法拍賣會、頂尖占卜師與多組藝術團隊，邀請全台魔法師們穿戴上魔法裝扮，走進這場古老與當代交織的奇幻寓言。

