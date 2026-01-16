十鼓節迎新年 2/17震撼起鼓

十鼓節「風馳驥鳴」將於農曆春節登場。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

深受國內外觀眾關注的年度鼓樂盛事｜十鼓節，將於二月十七日至二十二日在仁德十鼓文創園區夢糖劇場盛大登場。十鼓節多年來以春節定目鼓樂演出形式深耕文化場域，已成為台灣春節期間具代表性的表演藝術節慶之一，園方邀請民眾在新春時節走進百年糖廠，感受鼓聲所傳遞的文化能量與島嶼精神。

十鼓擊樂團將呈現屬於島嶼的節奏篇章。（記者黃文記攝）

十鼓節邀集台灣與日本重量級鼓樂團隊，共同打造新春最具動能的定目鼓樂盛會。演出陣容包含十鼓擊樂團以台灣土地、民俗與故事為創作核心，結合世界打擊樂元素，呈現屬於島嶼的節奏篇章；手合鐵鼓樂團跨界融合傳統鼓樂與現代搖滾，在百年糖廠釋放強烈節奏動能；野武士太鼓團承襲日本武士精神，以豪邁奔放的擊鼓力量震撼人心；現音樂師「打友｜DAYU」集結日本各地演奏者，透過節奏、肢體與氣勢，展現獨一無二的現代和太鼓語彙。

十鼓擊樂團執行長江逸芹表示，二０二六十鼓節在製作層面全面升級，包含劇場舞台視覺、燈光設計與科技影像整合，強化整體觀演層次，讓鼓樂不僅被聽見，更能在視覺畫面中形成完整敘事。本屆特別選演經典作品《山之喚》，以群鼓回應自然意象，向土地致敬，成為這次演出中的重要篇章。

十鼓文創園區作為全台最具代表性的文化創意園區之一，完整保留百年糖廠建築風貌，並注入魔法幻化與古文明敘事，結合當代表演藝術思維，打造橫跨時空的沉浸式文化場域。十鼓節期間，園區除帶來高水準的定目鼓樂演出外，也同步串聯多項常態展覽與人氣體驗，讓觀眾從白天一路沉浸至演出時段，展開一場穿越工業時代、遠古文明與想像世界的文化旅程。