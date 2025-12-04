十鼓魔法界國際盛會 迎新春

魔法界的國際盛事「魔法屾林」將於明年二月在十鼓文創園區登場。（十鼓文創提供）

記者黃文記∕仁德報導

備受矚目的十鼓文創園區第四屆「魔法屾林」預定於明年農曆春節前夕舉辦，連續兩週，超過二百組國內外頂尖品牌化身魔法師，展售限定工藝、道具和魔法料理，結合亞洲唯一魔法拍賣會、頂尖占卜師與多組藝術團隊，邀請全台魔法師們穿戴上魔法裝扮，走進這場古老與當代交織的奇幻寓言。

十鼓文創園區，一座結合糖廠機具與天空之城地景的百年遺產，再次迎來魔力激盪。東西方魔界在此匯流，各種珍奇異獸與魔法師盤據，形成「魔法妖市」。更令人期待的是，榮獲ｉｆ設計獎的策展團隊—艸非火工作室，將在百年榕樹下，設計充滿螢光視覺衝擊的妖市聚落。沿著空中步道盤旋而上，不論白天或黑夜，都能沉浸於絢麗的魔法藝術中，探索充滿身心靈與黑魔法工藝的最古老集會地。

「魔法屾林」國際視野持續擴張，第四屆將於明年二月七、八、十三、十四、十五日舉行，將廣邀各國魔法師與會，帶來世界的魔法寶藏。主視覺插畫特別邀請來自雅加達、風格獨特的視覺藝術家Wulang Sunu操刀，其創作靈感源於十鼓的魔法列車與東方《山海經》的台灣神獸，以神秘、魔幻的筆觸預告這場國際盛事的到來。

活動匯聚超過二百組國內外品牌，涵蓋日本、印尼、泰國、香港等地的國際勢力，以東西方魔法為主題，開啟一場國際貿易交流。依據十鼓獨特的歷史建築地景，藝術團隊精心策劃了五大魔域主題，包括：充滿生機的花精靈村、猶如異域風情的魔法車站、絢爛的螢光系魔法妖市森林、最生猛的神隱部落，以及穿越摩洛哥非斯古城的國際魔法道具街，讓探險者沉浸在這座魔法小鎮最深層的迷人魅力中。