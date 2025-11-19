十鼓「獸骨祭壇」 2026魔法市集開啟生死的神祕篇章

十鼓文創園區18日舉行記者會，宣布全新奇幻場景「獸骨祭壇」正式亮相，並預告2026「魔法屾林」市集將再度回歸。園區以「死亡與重生」為主題，結合古埃及神話、東方想像與沉浸式劇場演出，企圖把台南塑造成亞洲獨一無二的「魔法小鎮」。

「獸骨祭壇」由十鼓藝術與美術團隊歷時近一年打造，運用共405件仿真獸骨，包括豺狼、牛、羊、駱駝、鱷魚與狐狸等元素重組，營造介於神祕與莊嚴之間的儀式空間。祭壇中央以鴕鳥腿骨、山羊與犀牛等巨骨環繞，象徵靈魂在輪迴中再生；四周佈滿駱駝頭骨、鬼火燭光與大型蜘蛛網結界，上方懸掛「天空之主」翼龍骨架，牆面則結合公牛神、羊神意象與象形文字圖騰，將古文明意象轉化為可親近的劇場體驗。

圖說：祭司在「獸骨祭壇」中以長笛與擊鼓，象徵死亡與重生的古老輪迴意象。(圖片來源／記者林薇安攝)

今日記者會上，以祭司造型登場的表演者在骨堆環繞的祭壇中演奏長笛、埃及鈴鼓與達布卡鼓，配合冷暖交錯的光影與煙霧效果，營造彷彿靈魂甦醒的震撼場景。未來在特定節日，觀眾將可進入祭壇中心，跟隨引導念出古埃及語祈語，參與一場結合聲響、儀式與劇場行為的「亡靈復甦」體驗。

圖說：十鼓文創園區「獸骨祭壇」以大量仿真獸骨、象形圖騰與燭火光影構成儀式空間。(圖片來源／記者林薇安攝)

十鼓表示，「獸骨祭壇」不只是拍照打卡的裝置，而是為2026「魔法屾林」市集預先揭幕的故事起點。明年農曆春節前夕，魔法市集將於2月7、8、13、14、15日連續兩週登場，超過200組國內外品牌將進駐百年糖廠園區，結合工業遺產建築、擊鼓演出與主題策展，打造兼具市集、展演與儀式感的魔法樂園。

本屆市集主題延伸過往「哈利波特式」氛圍，轉而強調東西方魔法交會。策展團隊以《山海經》神獸與台灣在地想像為靈感，與印尼插畫家 Wulang Sunu 合作主視覺，希望讓國際觀眾看見東方魔法的獨特敘事。市集也將規畫六大魔法主題區，包括花精靈村、魔法車站、螢光妖市森林、神隱部落與國際魔法道具街等，讓遊客在工業遺址與光影裝置中展開探險。

值得一提的是，本屆活動首度推出「夢之門・東西相會」國際魔法論壇，邀集長年研究超自然領域的國際女巫、台灣道士、薩滿與占卜師，以「夢境」為主題對談，從不同文化系統解析夢與潛意識的連結。另外，「咒語餐桌」沉浸式療癒體驗，將北歐盧恩、埃及生命之花、道教符文與藏傳咒文等五大神祕符碼融入光雕、氣味與聲場設計，打造多感官的心靈儀式餐桌，成為市集中最具實驗性的亮點之一。

