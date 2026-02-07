千人下田拔蘿蔔 台電彰化尾牙變「田園派對」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台電彰化區處今（7）日舉辦「好采頭」田野健行暨拔蘿蔔活動，逾兩千名員工與眷屬熱情下田採收白玉蘿蔔，一小時內採光上萬條，不僅迎接農曆新年，也透過契作支持返鄉青農與在地農業，成為員工心中的另類尾牙傳統。

台電彰化區處舉辦「好采頭」田野健行暨拔蘿蔔活動，超過兩千人的員工與家屬熱情下田，一小時內採光上萬條蘿蔔。（台電提供）

由三條國小學生帶來活潑才藝表演揭開序幕，現場氣氛熱鬧溫馨。隨後員工與眷屬健行至鄰近農田，捲起袖子下田採收蘿蔔，田間充滿歡笑聲。今年活動首度與返鄉青年農民合作，吸引超過兩千人參與，大人小孩齊彎腰拔蘿蔔，短短一小時內便將約一萬條白玉蘿蔔採收一空，象徵為即將到來的農曆新年討個「好采頭」。

參與者們彎下腰、手握泥土，感受蘿蔔從土地中慢慢拔起的重量與涼意，彷彿每一條蘿蔔都承載著農人的辛勞與祝福。大人與小孩互相協助，有的孩子興奮地比著拔起的最大蘿蔔，有的家長則耐心教孩子分辨蘿蔔品質與大小。笑聲、歡呼聲與泥土的清香混合成冬日田園最溫暖的畫面。

台電彰化區處長王花蘭表示，今年契作面積擴大至5分地，較往年增加，並與嘉義大學農業經營管理學系畢業的返鄉青農黃子騰合作，導入專業管理提升品質。透過契作不僅穩定農民收益，也鼓勵青年返鄉投入農業，為傳統產業注入新思維。

採收的新鮮蘿蔔成為員工最期待的收穫，許多人笑說「台電人幾乎都會做蘿蔔糕」，不少家庭全家總動員，一邊運動、一邊讓孩子體驗農事，了解食物得來不易。 王花蘭表示，未來將持續這項優良傳統，深化與社區、學校及農民的互動，讓支持農業、親近土地的正能量傳承下去，真正實踐「一度電點亮無限」的企業精神，也讓台電員工與眷屬在拔蘿蔔的同時，迎來滿滿的幸福與祝福。