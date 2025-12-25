千人受惠！腦中風、神經損傷出院後轉「復健病房」健保署明年第1季試辦

記者簡浩正／台北報導

為銜接出院到返家的復健缺口，健保署針對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」。（示意圖／資料照）

急性後期照護(Post-acute care,PAC)目標是避免急性狀況演變成長期失能。為銜接出院到返家的復健缺口，健保署針對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」。健保署長陳亮妤表示，盼提升病人返家率、降低再入院率，預計明年（115）第一季開放醫院申請，預計1200人受惠。

PAC的目標為病人急性疾病之後，藉由積極的復健治療照護模式介入使病患能儘快恢復身體功能或減輕失能程度，減少非必要的再入院或入住機構照護。但有部分患者在PAC結束後，仍難以銜接長照或返家。因此健保署將推「復健病房試辦計畫」，收案對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡。

廣告 廣告

健保署共擬會昨（24）日通過復健病房試辦計畫。健保署醫管組組長劉林義說明，為強化急性醫療與長照銜接，促進具復健潛能患者持續接受整合性照護，提升功能恢復、返家率並降低再入院率，健保署預計於115年第1季推動復健病房試辦計畫。

他說，目前規劃於北、中、南、東區各遴選1家醫院試辦，由跨專業團隊提供急性後期照護。收案對象部分，現行PAC個案以腦中風為多，試辦計畫將針對目前認為較具復健潛能的族群，延長PAC服務期間，包含腦中風及創傷性神經損傷，自現行最長3個月延長至半年（最長180天）、現行最長3週的脆弱性骨折、4週的衰弱高齡則延長至2個月（最長60天）。醫院應設置居家模擬無障礙空間，訂定具時程之個別化復健與照護計畫，並完成出院準備及長照銜接。

劉林義解釋，復健病房「最重要的是模擬居家空間，才能幫助銜接到家裡」，例如日本做法是吃飯就要到餐桌，不能都坐在病床上吃。明年將公開徵求醫院提出規畫，以現行有做PAC的醫院為主，也就是區域醫院和地區醫院，且床位數不得低於30床。健保署將進行評選，並提供設置費100萬元。

陳亮妤指出，試辦計畫上路後，預估受益1200人，給付費用包含照護費、評估費、獎勵費及開辦費，健保預計挹注2.28億元支應。

另外，我國將於年底向世界衛生組織（WHO）送出消除C型肝炎認證申請。劉林義指出，健保署藉此機會檢討現行肝炎感染者相關服務，經共擬會決議，將「B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案」，修改為「肝炎醫療給付改善方案」。

他說，上述方案收案條件由最近6個月內曾在該院所「主診斷」擴大為「主或次診斷」為B肝帶原者或C肝感染者就醫2次以上者，並新增肝纖維化F3以上之代謝性、酒精性肝炎者。此次也調升追蹤頻率，由每年2次提升至每年3次，管理照護費由每次100點調升至150點。

更多三立新聞網報導

吃高鉀水果預防高血壓 營養師：「1種人」吃太多恐傷腎

大門別掛花圈、別穿全身黑！聖誕節「13大禁忌」一次看

網紅醫曝「氣喘救命藥」退出台灣！藥廠澄清：全球停產

乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰

