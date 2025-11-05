千人合歡山校外教學搭帳棚「無申請」 新北私校登合歡山遭罰3000元

上千學生攀登合歡山，校方未申請搭帳篷遭罰。（圖／TVBS）

合歡山北峰校外教學引爭議，新北市私立學校因未申請而遭罰款。近日，該校分梯次帶領超過1000名學生攀登合歡山北峰與西峰進行校外教學，並在山頂設置醫療帳篷以應對緊急情況。然而，此舉因未向太魯閣國家公園管理處申請許可，違反國家公園法規定，連續兩天被罰共3000元。此事件提醒民眾前往國家公園活動時，務必了解並遵守相關規定，避免觸法受罰。

日前，新北市一所私立學校組織了一場大規模的山林校外教學活動，分梯次帶領1000多名學生攀登合歡山。學生們都穿著厚厚的防風外套、雨衣，帶著帽子，手高舉登山杖，臉上露出燦爛的笑容，這些辛苦但快樂的身影也被記錄在臉書上。然而，這次看似充滿教育意義的活動，卻因未遵守相關規定而引發爭議。

合歡山管理站接獲民眾反映後，發現該校事前並未向太魯閣國家公園管理處申請許可。保七第九大隊分隊長陳志明表示，他們在現場點數了帳篷，發現都是一些醫療及補給站的帳篷。原來，學校是擔心學生在攀登途中可能發生意外或有臨時醫療需求，因此在北峰三角點旁搭設了帳篷和天幕作為醫療站使用。

太魯閣國家公園管理處秘書孫麗珠解釋，該校搭設了一個帳篷和一些天幕，這已經違反國家公園法第13條第6項的規定。她進一步說明，該區域位於特別景觀區，而太魯閣國家公園內共有5個分區，目前對外開放露營的只有天祥遊憩區的綠水，那裡設有免費開放的露營區。

校方表示，他們一直不知道需要申請許可，所以過往的活動都是依天氣情況臨時搭帳棚。由於學校分梯次帶學生上山，上個月30日首次被罰1500元後，隔天再次上山又被罰款，總共被罰3000元。

這起事件提醒所有計畫前往國家公園的民眾，出遊前一定要詳閱相關規定，以免觸法被罰，影響遊玩心情。特別是進行大型戶外活動時，事前的申請和準備工作尤為重要，以確保活動既合法又安全。

