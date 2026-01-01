千人大雨中「邊哭邊跨年」盛況曝 楊貴媚回頭看超感動：沒人離場

導演蔡明亮（左起）、李康生、楊貴媚穿著雨衣和觀眾一起在大安森林公園一邊看電影、一邊跨年。（國家影視聽中心提供）

延續2024年「大安森林一邊哭（ ​一邊看 電 影 ）一邊跨年」活動，集結3000觀眾到場同歡，今（2026）導演蔡明亮導演、李康生、楊貴媚再次聚首，並把大安森林公園的放映銀幕加大豪華升級，帶來今年9月甫在威尼斯影展完成世界首映、掀起話題的《愛情萬歲》4K數位修復版，邀請大家參與電影角色的情緒共振，邊哭邊跨年、邊見證歷史性的亞洲首映。

跨年邊哭邊看電影「不用勉強必須開心慶祝」的活動精神，為民眾帶來發洩及療癒的情緒出口，是全球史無前例迎接新年的方式，此次也特別把銀幕尺寸加倍放大，迎接更多想哭的影迷，更將今年度初次在威尼斯影展亮相的《愛情萬歲》4K數位修復版帶來現場。跨年當天，大安森林公園音樂露台率先放映影視聽中心投入搶救修復影像工作的紀錄片《數電影的人》，希望大家在這個特別的日子也能進一步了解影像文化保存的重要性，並在DJ林貓王的配樂裡欣賞白景瑞導演的默片《台北之晨》，以60年前台北的珍貴影像，輕快預演數小時後的城市黎明。

電影放映前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾。（國家影視聽中心提供）

電影放映前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾，近千人穿雨衣、撐雨傘在長椅引頸期盼，主創團隊也於全場尖叫歡呼中開心入座，眾人迎接今年最後欣賞的一部電影。大銀幕上演台北年輕男女在大城市生活的寂寞、空虛，為在座所有人代言內心難以抒發的複雜情感。而楊貴媚連續7分鐘不間斷哭泣的經典結局，受到共同觀影的溫馨氛圍感染，讓所有人又想哭又想拍手叫好。

蔡明亮導演行前不忘先在個人社群分享「這一天已經變成我生命中重要的日子！不敢排別的行程。」他現場感性表示：「我真的特別喜歡看《愛情萬歲》最後這個鏡頭，有一個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他一次，謝謝他把小康交給我。」不只和現場觀眾分享了片中最溫馨的父子彩蛋，溫馨告白也讓在場所有人紅了眼眶。

楊貴媚很開心能跟民眾一起迎接下一個平安年。（國家影視聽中心提供）

2025年上半年剛寫下「行者十步」電影馬拉松計畫創舉的蔡明亮，維持著豐沛的創作能量，接續在10月於捷克伊赫拉瓦和李康生完成《行者》系列第11部作品《夜行》，李康生表示：「我今天重看《愛情萬歲》的心情跟晚上的天氣一樣，有小小的、淡淡的哀愁，但看到你們就覺得很開心，希望以後我每年都有辦法陪伴你們度過這個跨年的夜晚。」

楊貴媚也打趣說：「剛剛有點小擔心，中間看電影的時候有兩陣雨下得很大，我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」更感動分享：「我去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安的重新在這裡團聚，然後一起迎接下一個平安年。」

她也補充，今年看《愛情萬歲》4K數位修復版發現了好多沒有看到的細節，「因為影視聽中心帶來的數位修復版，真的、真的好清楚！他們好用心，保留台灣當年最好的創作，也記錄台灣一代電影人的努力。」她笑稱，看到自己跟李康生的「青春不再」，自虧：「滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，都沒有了！」毫無保留的真心話讓全場又哭又笑，大家歡聲雷動的喊出「新年快樂！」迎來2026年，為當晚活動劃下完美句點。

