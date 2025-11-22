千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，突破閱讀想像，吸引上千名民眾在今天齊聚，用腳步翻閱文字、用行動擁抱閱讀，現場湧入親子家庭、青年族群與在地書友，共同見證閱讀從圖書館走向城市街道的文化能量。活動由縣長張麗善領跑，並與企業、教育界及社群共同啟動「閱讀 × 運動 × 生活美學」城市盛典，同時公開縣立總圖「耕雲圖」願景藍圖，宣示雲林打造永續閱讀城市的決心。

廣告 廣告

文觀處在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」。(記者廖承恩翻攝)

上午7點30分鳴槍起跑的 3 公里「閱讀路跑」成為本次最大亮點。參賽者背上文字、化身流動書頁，當跑者追上前方跑者時便能「讀」到對方的文字，如同在街道上翻閱一本正在奔跑的書。初秋晨光、輕風與腳步聲交織成一場城市閱讀交響。許多民眾直呼：「第一次路跑不是看秒數，而是看文字！」有家長更笑說，這是最難忘的親子共學時光，運動、閱讀與遊戲自然融合，讓孩子意外愛上閱讀。

接續於行啟記念館廣場登場的「微冊角落愛閱讀生活節」從上午一路熱鬧到傍晚。場內集結故事劇場、親子手作、草地音樂會、文創市集、二手書交換等活動，人潮絡繹不絕。草地上到處可見席地閱讀的家庭、野餐的青年與沉浸展覽的訪客，整座城市瀰漫秋日書香與人文氣息。許多遊客表示，今年的生活節不只是活動，而是一場真正「讓閱讀活起來」的城市節慶。

這場千人閱讀路跑，不僅跑進城市，也把閱讀真正帶進生活。(記者廖承恩翻攝)

本次最受期待的「微冊角落暨耕雲圖展覽」同步開展至 11 月 30 日，以「閱讀從微光到聚光」為核心概念，完整呈現微冊角落自 106 年啟動以來在雲林扎根的閱讀能量。展場融合植物、香氛、農藝與在地品牌，打造沉浸式五感空間，其中象徵閱讀能量匯聚的「聚光之塔」吸引民眾留言點亮屬於雲林的閱讀光源。「異國繪本行旅」則與韓國釜山 Ko-reading 合作，以跨國選書讓讀者探索世界閱讀文化，成為大小朋友最愛的展區之一。

展覽亦首度公開縣立總圖「耕雲圖」的願景藍圖，引發熱烈關注。許多民眾驚呼：「希望耕雲圖成為孩子成長的第二個家！」、「雲林需要一座屬於大家的閱讀森林。」縣府表示，這些意見將成為雲林推動閱讀永續的重要養分。縣長張麗善強調，閱讀是城市最柔軟、也最具力量的文化底蘊，而微冊角落與未來總圖正象徵雲林閱讀根系的延展，「透過跨界合作，雲林正在打造屬於下一個世代的閱讀未來。」

微冊角落自 106 年推動至今，扎根閱讀日常，全縣已設351處據點。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長陳璧君指出，自 106 年啟動的「微冊角落」目前已累積 351 家合作據點，實踐「讓整個雲林都是你的圖書館」理念。今年更透過與店家、企業、教育界共創活動，使閱讀真正走進日常生活。她表示，雲林正以行動推動「跨世代共讀、隨處可讀」閱讀環境，讓閱讀從靜態走向動態、從個人走向社群。縣府邀請民眾持續關注「微冊角落」與「雲林縣公共圖書館」粉絲專頁，一起在雲林讀出生活、跑出故事、翻開閱讀新篇章。