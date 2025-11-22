千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，突破閱讀想像，吸引上千名民眾在今天齊聚，用腳步翻閱文字、用行動擁抱閱讀，現場湧入親子家庭、青年族群與在地書友，共同見證閱讀從圖書館走向城市街道的文化能量。活動由縣長張麗善領跑，並與企業、教育界及社群共同啟動「閱讀 × 運動 × 生活美學」城市盛典，同時公開縣立總圖「耕雲圖」願景藍圖，宣示雲林打造永續閱讀城市的決心。
文觀處在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」。(記者廖承恩翻攝)
上午7點30分鳴槍起跑的 3 公里「閱讀路跑」成為本次最大亮點。參賽者背上文字、化身流動書頁，當跑者追上前方跑者時便能「讀」到對方的文字，如同在街道上翻閱一本正在奔跑的書。初秋晨光、輕風與腳步聲交織成一場城市閱讀交響。許多民眾直呼：「第一次路跑不是看秒數，而是看文字！」有家長更笑說，這是最難忘的親子共學時光，運動、閱讀與遊戲自然融合，讓孩子意外愛上閱讀。
接續於行啟記念館廣場登場的「微冊角落愛閱讀生活節」從上午一路熱鬧到傍晚。場內集結故事劇場、親子手作、草地音樂會、文創市集、二手書交換等活動，人潮絡繹不絕。草地上到處可見席地閱讀的家庭、野餐的青年與沉浸展覽的訪客，整座城市瀰漫秋日書香與人文氣息。許多遊客表示，今年的生活節不只是活動，而是一場真正「讓閱讀活起來」的城市節慶。
這場千人閱讀路跑，不僅跑進城市，也把閱讀真正帶進生活。(記者廖承恩翻攝)
本次最受期待的「微冊角落暨耕雲圖展覽」同步開展至 11 月 30 日，以「閱讀從微光到聚光」為核心概念，完整呈現微冊角落自 106 年啟動以來在雲林扎根的閱讀能量。展場融合植物、香氛、農藝與在地品牌，打造沉浸式五感空間，其中象徵閱讀能量匯聚的「聚光之塔」吸引民眾留言點亮屬於雲林的閱讀光源。「異國繪本行旅」則與韓國釜山 Ko-reading 合作，以跨國選書讓讀者探索世界閱讀文化，成為大小朋友最愛的展區之一。
展覽亦首度公開縣立總圖「耕雲圖」的願景藍圖，引發熱烈關注。許多民眾驚呼：「希望耕雲圖成為孩子成長的第二個家！」、「雲林需要一座屬於大家的閱讀森林。」縣府表示，這些意見將成為雲林推動閱讀永續的重要養分。縣長張麗善強調，閱讀是城市最柔軟、也最具力量的文化底蘊，而微冊角落與未來總圖正象徵雲林閱讀根系的延展，「透過跨界合作，雲林正在打造屬於下一個世代的閱讀未來。」
微冊角落自 106 年推動至今，扎根閱讀日常，全縣已設351處據點。(記者廖承恩翻攝)
文化觀光處長陳璧君指出，自 106 年啟動的「微冊角落」目前已累積 351 家合作據點，實踐「讓整個雲林都是你的圖書館」理念。今年更透過與店家、企業、教育界共創活動，使閱讀真正走進日常生活。她表示，雲林正以行動推動「跨世代共讀、隨處可讀」閱讀環境，讓閱讀從靜態走向動態、從個人走向社群。縣府邀請民眾持續關注「微冊角落」與「雲林縣公共圖書館」粉絲專頁，一起在雲林讀出生活、跑出故事、翻開閱讀新篇章。
其他人也在看
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 12 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 12 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 11 小時前
田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資
大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。活動中，學生的表現亮眼，三年級學 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
從微光到聚光 雲林「微冊愛閱讀生活節」打造城市閱讀新美學
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府文化觀光處主辦的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」22日熱鬧登場，上台灣好報 ・ 9 小時前
95％縣市推動教育AI 教育部中小學生成式AI學習應用手冊年底出爐
AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會今（22）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會，基金會和台中教育大學校長郭伯臣、教授李政軒合作研究指出，約95％縣市已推動教育AI，其中約89％縣市認同有助於提升學習成效，95％縣市在學習扶助導入教育AI，94％認為有幫助。自由時報 ・ 11 小時前
成功嶺替代役男驚傳逃兵 開走連長車子...回家睡大覺
成功嶺驚傳替代役男逃兵！《記者爆料網》獨家報導，270梯次替代役男在20日晚間偷開連長車鑰匙，之後開著連長的車跑回家，家屬今（21）日早上發現人怎麼在家，主動通報。太報 ・ 1 天前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 11 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 11 小時前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
荷學者：未來教學是人與AI協作 教師不會被替代
（中央社記者陳至中台北22日電）黃昆輝基金會今天舉辦「2025教育政策研討會」，聚焦在AI時代的教育革新。發表主題演講的荷蘭學者指出，未來教學是人與AI混合協作，教師的角色不會被替代，而是被增強。中央社 ・ 14 小時前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
無證客享州內學費優待 司法部告加州：歧視外州美國生
司法部20日在加州東區聯邦地區法院提出告訴，指控加州政府以非法手段為就讀州立大學的無證移民提供比照州內居民學生之學費待遇...世界日報World Journal ・ 13 小時前
華府華語文推廣重點聚落研討會 交流踴躍
由華府台灣學校主辦、大華府地區中文學校聯誼會協辦的「華語文推廣重點聚落研討會」，日前在華府僑教中心舉行，出席者包括台裔主...世界日報World Journal ・ 13 小時前
2025教育學術與實務交流研討會 教育部長蒞臨鼓勵
由教育部指導、何嘉仁文教基金會主辦的「2025教育學術與實務交流研討會」，今年以「科學素養的基礎工程-豐富兒童的創意與想像」為主題，邀請長年投注於科學教育的教授，到研討會發表專題演講與研討，教育部部長國立教育廣播電台 ・ 13 小時前
CIRC賦能講座 助青年探索警消職涯
CIRC青少年教育賦能基金會，19日在Santa Fe Springs的St. Paul高中舉辦青少年安全和職業規劃講座...世界日報World Journal ・ 13 小時前
龍潭高原國小110周年校慶登場 張善政鼓勵學童持續追求卓越發揮天賦
桃園市長張善政今（22）日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110周年校慶園遊會」。張善政表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。 張善政指出，高桃園電子報 ・ 14 小時前
迎接AI時代 教育基金會研討會聚焦中小學教育革新
黃昆輝教授教育基金會今天（22日）在公務人力發展學院福華國際文教會館舉辦「2025教育政策研討會」，以「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」作為主題，共同探討AI時代的教育趨勢與應用發展。國立教育廣播電台 ・ 13 小時前
影／北韓足球員碰拳變揍人？9秒片曝光 一票人拳頭硬了
影／北韓足球員碰拳變揍人？9秒片曝光 一票人拳頭硬了EBC東森新聞 ・ 1 天前