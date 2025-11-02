千人展開巨型布幕 高市身障運熱力登場

▲上千名師生與市民共同撐起巨幅「愛運動 動無礙」旗幟，象徵全民齊心推動身心障礙運動平權，以熱情行動傳遞「Sports Without Limits」的精神。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府運動發展局主辦的「114年高雄市身心障礙國民運動會」今（1）日上午在苓雅運動場舉行開幕暨田徑競賽，今年以「愛運動 動無礙」為主題，開幕式以千人展開巨幅主題布幕揭開運動會序曲，9大競賽種類從9月11日開始進行會前賽至11月1日田徑賽，計89間學校及單位，3,000人次參與，創下參與人數近年新高。

▲高雄市各校代表與來賓齊聚苓雅運動場，以整齊隊形展現活力與團結，為活動揭開序幕。

今日活動有高雄市立法委員邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、黃捷等服務處代表及高雄市議會議員陳慧文、李雅靜等服務處代表，高雄市體育總會理事長許文宗、高雄萬應公廟主委李文振、隆大營建副總經理謝贏賢、維他露基金會執行長詹益榮、運發局長侯尊堯及本市各級學校校長等均齊聚為選手加油，展現各界對推動身心障礙運動的高度重視與支持。

▲田徑選手全力衝刺於賽道上，展現堅定意志與拚勁，為活動掀起最熱血的競技高潮。

運發局長侯尊堯於開幕致詞時表示，特別感謝各參與學校的熱情投入以及高雄萬應公廟、隆大營建事業股份有限公司、中華電信股份有限公司、艾多美股份有限公司、維他露基金會及財團法人台灣省嘉義市城隍廟等企業及阮綜合醫院支持身心障礙運動，展現企業社會責任，讓愛與行動並行，為城市注入更多溫暖與力量。

侯局長指出，高雄市是全台規律運動人口第二名的城市，但同時肥胖率偏高，顯示我們仍需持續努力讓運動更深入生活，成為高雄人的日常，並希望呼朋引伴一起運動，期盼市民以實際行動打造健康、充滿活力的運動城市，讓「運動港都、健康高雄」成為全民共識。

114年高雄市身障運賽事將選拔代表本市115年全國身心障礙選手，上屆全國身障運聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄銀牌選手吳慕安選手表現亮眼，獲社會組聽障100公尺及200公尺第一名；113年全國身心障礙運動會田徑肢障男子組400公尺第二名的王進福選手，亦再度展現實力，獲社會組腦麻200公尺第一名。

除了正式賽事外，今天規劃適合各障別、年齡的創意趣味競賽，包括「陸上龍舟挑戰賽」、「同心協力夾球競速賽」、「滴水傳情」等，尤其「陸上龍舟挑戰賽」每單位最多25人組隊參加，充分地考驗團隊默契與合作精神，讓整個會場充滿加油聲與歡笑。

113年全國身障運動會，高雄市代表隊獲45金、29銀、32銅，展現本市身障運動選手堅強實力，希望獲選選手明年全國身障運為高雄市再創佳績。更多賽事與精采畫面，請上運發局臉書查詢（https://www.facebook.com/ksdkcg）。（圖／記者王雯玲翻攝）