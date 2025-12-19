千人投資血本無歸！高雄8億炒房騙局曝光 警方臥底破案

高雄警方近日偵破一起龐式騙局，該案由「國磐資產公司」以房地產投資為名，吸引1223名投資人投入近8億元資金。該公司由49歲秦姓男子主導，以「集眾人之力、一起來炒房」為口號，宣稱每年可穩賺9%以上的高收益，並透過本票及不動產抵押降低投資人疑慮。

高雄警方近日偵破一起龐式騙局，該案由「國磐資產公司」以房地產投資為名，吸引1223名投資人投入近8億元資金。（圖/警方提供）

據了解，案件的突破點出現在去年9月，國磐資產公司在高雄舉辦投資說明會時，刑事局南部打擊犯罪中心員警臥底喬裝成投資民眾潛入，當場收到國磐發送到手機裡的投資方案，員警取得重要事證後報請高雄地檢署指揮。檢方調查發現，該公司實際運作模式為典型的龐式騙局，僅早期投資人能獲利，後期投資者幾乎血本無歸。

今年8月，警方展開大規模搜索行動，分別在高雄、台中及台北等地共17處進行搜查，查扣現金70萬元、奧迪TT、賓士GT、BMW等名車，以及香奈兒、卡地亞等名牌包與名錶。當時秦男被捕時，還悠閒地躺在床上滑手機。

今年8月，警方展開大規模搜索行動，分別在高雄、台中及台北等地共17處進行搜查，查扣現金70萬元、奧迪TT、賓士GT、BMW等名車。（圖/警方提供）

警方還查獲香奈兒、卡地亞等名牌包與名錶。（圖/警方提供）

檢方指出，秦男曾因設計類似投資方案遭查辦，但他在此次案件中換湯不換藥，重施故技，導致大批投資人受害。檢方對秦男及其6名公司幹部提起公訴，並依違反《銀行法》等罪名，向法院求處秦男17年重刑及罰金5000萬元，期望遏止類似詐騙案件的再發生。

