千人斬女優峇里島拍片遭逮！最重恐關15年

現年26歲的英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）12月5日在印尼峇里島遭警方逮捕。根據外媒報導，邦妮與15名年齡介於19至40歲的英國、澳洲遊客正在當地拍攝新作品時，遭到警方突擊。

峇里島警方在行動中查扣大量證物，包括專業攝影器材、保險套、壯陽藥物，以及一輛據稱未繳稅的廂型車，該車被邦妮稱為「邦妮布魯啪啪巴士」。警方表示，突擊當下這群人正在拍攝一個「低俗遊戲」影片，遊戲獲勝者將與邦妮發生性關係，但當時並未發生色情行為。

印尼擁有相當嚴格的反色情法規，違法者最高可被判處15年有期徒刑，並處60億印尼盾罰金。14名澳洲籍男子已於12月8日接受訊問後獲釋，邦妮則在6日上午獲准離開警局，但所有人的護照都被扣留。

峇里島移民官員阿茲米證實，這些澳洲人是以證人身份接受調查，預計幾天內可返國。邦妮進入警局接受問訊時，身穿綠色背心和短褲，面對記者詢問是否會繼續在峇里島拍攝色情作品，她回應「訂閱就知道了」。但被問及何時能返國時，她選擇沉默不語。

印尼移民法規專家德拉諾分析，雖然邦妮可能被起訴，但更可能面臨驅逐出境及禁止入境的處罰，而非入獄服刑。

他指出，邦妮選擇在峇里島拍攝，可能是因為若被發現違法，比較容易被驅逐出境而非面臨刑事起訴。當局可能會將她留置至明年1月或2月，待媒體關注度降低後將她釋放。

這並非邦妮首次引發爭議。去年她曾在澳洲推出與剛滿18歲高中畢業生拍攝「畢業旅行狂歡」題材影片的企劃，引發數千人抗議。澳洲當局認定她違反旅遊簽證規定，非法製作成人色情內容牟利，因此將她列為禁止入境名單。

